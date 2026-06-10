Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

La selección argentina dejó atrás los amistosos con victoria ante Honduras por 2 a 0 e Islandia por 3 a 0 y ya tiene la cabeza en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que comenzará este jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio después de 104 partidos. Anhela llegar al último para defender la corona que logró en Qatar 2022 y ser bicampeona al igual que Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del Grupo J y, teniendo en cuenta que las diferencias en el huso horario entre nuestro país y las regiones de Estados Unidos, disputará dos partidos por la noche y otro por la tarde.

La albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Si la selección argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final. De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa.

Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección de Argentina y España pueden cruzarse en 16avos del Mundial o en la final

El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni debe incorporar a un jugador en lugar de Leonardo Balerdi, desafectado por una lesión muscular.

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907

Nico Paz está llamado a ser una de las jóvenes figuras del Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

Posición final de la Argentina en los Mundiales