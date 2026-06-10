Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

El equipo albiceleste llega al torneo con dos triunfos en sus últimos amistosos, ante Honduras e Islandia, y anhela defender el título que logró en Qatar 2022
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La selección argentina dejó atrás los amistosos con victoria ante Honduras por 2 a 0 e Islandia por 3 a 0 y ya tiene la cabeza en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que comenzará este jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio después de 104 partidos. Anhela llegar al último para defender la corona que logró en Qatar 2022 y ser bicampeona al igual que Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).
- El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del Grupo J y, teniendo en cuenta que las diferencias en el huso horario entre nuestro país y las regiones de Estados Unidos, disputará dos partidos por la noche y otro por la tarde.
La albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.
Si la selección argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final. De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa.
Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026
El entrenador Lionel Scaloni debe incorporar a un jugador en lugar de Leonardo Balerdi, desafectado por una lesión muscular.
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
Posición final de la Argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930 - Subcampeón.
- Italia 1934 - 9° (eliminada en octavos de final).
- Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).
- Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).
- Inglaterra 1966 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Alemania Federal 1974 - 8° (eliminada en segunda fase).
- Argentina1978 - Campeón.
- España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).
- México 1986 - Campeón.
- Italia 1990 - Subcampeón.
- Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).
- Francia 1998 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).
- Alemania 2006 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Sudáfrica 2010 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Brasil 2014 - Subcampeón.
- Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).
- Qatar 2022 - Campeón.
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