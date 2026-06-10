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Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

El equipo albiceleste llega al torneo con dos triunfos en sus últimos amistosos, ante Honduras e Islandia, y anhela defender el título que logró en Qatar 2022

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Valentín Barco fue uno de los puntos más altos de la selección argentina en los amistosos
Valentín Barco fue uno de los puntos más altos de la selección argentina en los amistososTODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La selección argentina dejó atrás los amistosos con victoria ante Honduras por 2 a 0 e Islandia por 3 a 0 y ya tiene la cabeza en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que comenzará este jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio después de 104 partidos. Anhela llegar al último para defender la corona que logró en Qatar 2022 y ser bicampeona al igual que Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

  • El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del Grupo J y, teniendo en cuenta que las diferencias en el huso horario entre nuestro país y las regiones de Estados Unidos, disputará dos partidos por la noche y otro por la tarde.

La albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Si la selección argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final. De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa.

Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección de Argentina y España pueden cruzarse en 16avos del Mundial o en la final
La selección de Argentina y España pueden cruzarse en 16avos del Mundial o en la final

El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni debe incorporar a un jugador en lugar de Leonardo Balerdi, desafectado por una lesión muscular.

Arqueros

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

  • Gonzalo Montiel - River
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica
  • Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
  • Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

  • Giovani Lo Celso - Betis
  • Leandro Paredes - Boca
  • Rodrigo De Paul - Inter Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Lautaro Martínez - Inter de Milán
  • José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Thiago Almada - Lyon
  • Nico Paz - Como 1907
Nico Paz está llamado a ser una de las jóvenes figuras del Mundial 2026
Nico Paz está llamado a ser una de las jóvenes figuras del Mundial 2026JUAN MABROMATA - AFP

Posición final de la Argentina en los Mundiales

  • Uruguay 1930 - Subcampeón.
  • Italia 1934 - (eliminada en octavos de final).
  • Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).
  • Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).
  • Inglaterra 1966 -(eliminada en cuartos de final).
  • Alemania Federal 1974 -(eliminada en segunda fase).
  • Argentina1978 - Campeón.
  • España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).
  • México 1986 - Campeón.
  • Italia 1990 - Subcampeón.
  • Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).
  • Francia 1998 -(eliminada en cuartos de final).
  • Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).
  • Alemania 2006 -(eliminada en cuartos de final).
  • Sudáfrica 2010 -(eliminada en cuartos de final).
  • Brasil 2014 - Subcampeón.
  • Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).
  • Qatar 2022 - Campeón.
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