Disney cambia para siempre: anuncia la mayor transformación de los parques en décadas

Disney anunció este sábado un plan de expansión y remodelación en distintos sectores de algunos de sus parques. Durante su evento D23, la compañía presentó nuevas áreas temáticas y la actualización de atracciones clásicas en varios complejos, entre ellos Disneyland.

En California, la firma confirmó la remodelación total del sector Tomorrowland, junto con una nueva atracción sobre la película Coco y la ampliación del área Avengers Campus. Si bien no dio detalles específicos al respecto, se espera que mientras avancen las obras se conozcan más características de estas nuevas atracciones.

Uno de los lugares que más cambios recibirá es Tomorrowland, que será relanzado

La empresa confirmó lo que considera una medida de “innovación digital para las instalaciones”: que la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run permita conectar las cuentas de los visitantes con el videojuego Fortnite a partir de este 16 de agosto, para habilitar misiones especiales.

Durante la exposición presentada por el conductor Neil Patrick Harris, el presidente de Disney Experiences, Thomas Mazloum, declaró: “Seguimos expandiéndonos y evolucionando en todo el mundo, nuestros fanáticos siguen estando en el centro de todo lo que hacemos”.

El evento principal se desarrolló en la ciudad de Anaheim, California, con actividades repartidas entre el centro de convenciones local y el estadio Honda Center. La jornada incluyó shows musicales en vivo a cargo de Sheryl Crow, Beck, Los Lobos y Gloria Gaynor, además del concurso de disfraces Mousequerade.

Los anuncios fueron presentados en el evento D23 disney - Getty Images North America

Los otros anuncios de Disney para sus parques

A la par de las remodelaciones en el parque de Estados Unidos, en Disneyland París se construirá un sector ambientado en la película El Rey León, mientras que los complejos de Hong Kong y Shanghái incorporarán atracciones basadas en personajes de Marvel. Asimismo, en Tokyo Disneyland se rediseñará la montaña rusa Space Mountain.

En tanto, la división de entretenimiento anunció el desarrollo de la experiencia interactiva The Disney Princess Experience, centrada en los universos de Rapunzel, Tiana, Bella, Moana y Ariel.

El plan de obras de mayor envergadura se ejecutará en el complejo de Florida. En Walt Disney World, las tareas principales abarcarán Magic Kingdom Park, donde se levantará el área temática Villain’s Land con una escala equivalente a la del sector de Star Wars.

En Disney World se verán la mayor cantidad de novedades Instagram: @Disneyworld.

Esta zona incluirá comercios, restaurantes y dos atracciones: una montaña rusa inspirada en Maléfica y un paseo conducido por el Espejo Mágico con la presencia de personajes como Cruella, la Reina Malvada y el Doctor Facilier.

En el sector de Frontierland, la firma construirá Piston Peak, un espacio ambientado en la película Cars que sumará la atracción familiar Miss Fritter’s Daredevil Spin-Along y la pista de carreras Cars Ridge Run Rally, la cual simulará el recorrido de vehículos todoterreno en una montaña nevada con géiseres conectada a Big Thunder Mountain Railroad.

En el parque Disney’s Animal Kingdom, la renovación abarcará el sector Tropical Americas, que albergará el poblado Pueblo Esperanza. Allí funcionará El Carrusel de los Animalitos y la experiencia Antonio’s Fiesta de Encanto, inspirada en la película Encanto, con más de 50 animales robóticos y las voces originales de Stephanie Beatriz, Jessica Darrow y Diane Guerrero.

Disney’s Animal Kingdom también hará obras Disney

En esa misma área se construirá la atracción Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent, ambientada en un templo maya con un cenote seco y una serpiente mítica gigante; la experiencia contará por primera vez con un robot animatrónico modelado con el rostro del actor Harrison Ford. Además, en la montaña rusa Expedition Everest volverá a funcionar la figura del Yeti.

Por otro lado, Disney’s Hollywood Studios abrirá en 2027 el área temática Monstropolis, que dispondrá del espectáculo Welcome to Monstropolis en el Glob Theater.

Por último, en el parque EPCOT, la atracción Spaceship Earth actualizará su guion tras casi 20 años para enfocarse en la conexión humana en la era de internet, al tiempo que el paseo Figment regresará en una nueva versión de Journey Into Imagination junto al personaje Dreamfinder.