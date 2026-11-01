Disturbios en Francia: investigan como “tentativa de asesinato” el lanzamiento de una bomba molotov contra un policía

PARÍS (AFP).- La Fiscalía francesa abrió una investigación por tentativa de asesinato después del lanzamiento de una bomba molotov contra las fuerzas de seguridad durante una manifestación el sábado en París, según informaron este domingo fuentes judiciales. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó de “tentativa de asesinato” el ataque, en el que un agente resultó herido.

Cientos de miles de personas se manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo en el marco de una nueva movilización contra el encarecimiento del costo de vida, que al final de la jornada dio lugar a actos violentos en varias ciudades, entre ellas la capital francesa.

Las imágenes mostraron cómo una bomba artesanal explotó a los pies de un agente de las fuerzas de seguridad en un barrio del este de París y le causó heridas leves. “Se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes y también contra policías”, detalló la Fiscalía.

Las protestas en París Marek Ladzinski - ZUMA Press Wire DPA

El gendarme alcanzado por la molotov relató en las cadenas de televisión informativas la quemazón que sintió y la “lluvia” de diversos proyectiles lanzados contra su unidad por un grupo “organizado”. Por otra parte, la Fiscalía de París informó el domingo de 105 detenciones, 88 de ellas relacionadas con las manifestaciones del sábado y 17 con la noche de Halloween.

El gobierno francés estimó que 320.000 personas protestaron en todo el país durante la jornada. El número es menor que en ediciones anteriores: las protestas masivas del 17 de octubre, que causaron los peores disturbios en años, congregaron a más de 500.000 personas en toda Francia, y las manifestaciones del 24 de octubre reunieron a 410.000, según estimaciones de las autoridades.

El sábado se desplegaron aproximadamente 70.000 policías y gendarmes a lo largo del territorio, mientras miles de manifestantes se reunieron durante la tarde (hora local) en Porte de Bagnolet, en el extremo oriental de París, tras una fila de estudiantes que encabezaron la columna tomados de la mano. La concentración reunió a los “chalecos amarillos”, activistas climáticos, jubilados, sindicatos, estudiantes de secundaria y universitarios.

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La mayor concentración de policías se vio en el centro de la capital francesa, para evitar el destrozo de edificios gubernamentales y sitios turísticos.

Las concentraciones comenzaron el mes pasado como un movimiento de estudiantes de secundaria que protestaban por edificios descuidados, la escasez de docentes y un sistema de admisión universitaria considerado injusto para los estudiantes desfavorecidos. Sindicatos y otros enojados con el presidente Emmanuel Macron se sumaron con una variedad de demandas.

Los manifestantes desfilaron con pancartas en las que se leía “alerta climática y por el costo de vida”. Algunos de ellos iban disfrazados de Spiderman, Mario Bros o Frankenstein por la noche del sábado del 31 de octubre.

Aunque la mayoría de los involucrados se manifestaron de forma pacífica, hubo enfrentamientos con la policía al finalizar la marcha en Lyon, Rennes, Marsella y Toulouse. Algunos manifestantes se involucraron en disturbios y saqueos, y arrancaron adoquines para arrojárselos a la policía. Los agentes respondieron con fuegos artificiales, proyectiles, gases lacrimógenos, granadas de dispersión y cañones de agua.

Una de las pancartas, que simbolizaba al presidente Macron con cuernos de diablo Teresa Suarez - AP

Macron sostuvo que las marchas se mantendrían alejadas de los centros urbanos para proteger los comercios. La policía prohibió también el acceso a la Plaza de la República y a Les Halles entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada tanto el sábado como este domingo.

Para los menores no acompañados se decretó un toque de queda independiente a partir de las 9 de la noche en las inmediaciones de Champs-Élysées.