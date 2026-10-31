Una nueva jornada de protestas conmociona a Francia: incendios, gases lacrimógenos y más de 290 detenidos

La tercera jornada de protesta por aumento del costo de vida conmocionó este sábado a Francia. Nuevas imágenes se conocieron de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, la quema de contenedores, la vandalización de negocios a lo largo de París y el uso de gases lacrimógenos por parte de los efectivos. Por el momento, se reportaron más de 290 detenidos. También se registraron manifestaciones en Alemania, España e Italia.

El gobierno francés estimó que 320.000 personas protestaron en todo el país en esta jornada. El número es menor que en ediciones anteriores: las protestas masivas del 17 de octubre, que causaron los peores disturbios en años, congregaron a más de 500.000 personas en toda Francia, y las manifestaciones del 24 de octubre reunieron a 410.000, según estimaciones del gobierno.

Agentes de la policía francesa actúan con un Tesla en llamas de fondo, cerca de la Porte de Charenton JULIEN DE ROSA / AFP - AFP

Este sábado se desplegaron aproximadamente 70.000 policías y gendarmes a lo largo del territorio. El ministro de Interior de Francia, Laurent Núñez, advirtió de un “riesgo muy alto” de desordenes. En las dos jornadas previas cientos de personas fueron detenidas.

Este sábado, miles de manifestantes se reunieron durante la tarde (hora local) en Porte de Bagnolet, en el extremo oriental de París, tras una fila de estudiantes que encabezaron la columna tomados de la mano. La concentración reunió a los “chalecos amarillos”, activistas climáticos, jubilados, sindicatos, estudiantes de secundaria y universitarios, entre otros presentes indignados por el alto costo de vida.

Protestas en Francia

La mayor concentración de policías se vio en el centro de la capital francesa, para evitar el destrozo de edificios gubernamentales y sitios turísticos.

Las concentraciones comenzaron el mes pasado como un movimiento de estudiantes de secundaria que protestaban por edificios descuidados, la escasez de docentes y un sistema de admisión universitaria considerado injusto para los estudiantes desfavorecidos. Sindicatos y otros enojados con el presidente Emmanuel Macron se sumaron con una variedad de demandas.

Protestas en Francia

Los manifestantes desfilaron con pancartas en las que se leía “alerta climática y por el coste de la vida”. Algunos de ellos iban disfrazados de Spiderman, Mario o Frankenstein por el sábado de Halloween.

Aunque la mayoría de los involucrados se manifestaron de forma pacífica, hubo enfrentamientos con la policía al finalizar la marcha en Lyon, Rennes, Marsella y Toulouse. Algunos manifestantes se involucraron en disturbios y saqueos, y arrancaron adoquines para arrojárselos a la policía. Los agentes respondieron con fuegos artificiales, proyectiles, gases lacrimógenos, granadas de dispersión y cañones de agua.

ALERTE - La situation dégénère à Paris en fin de manifestation. Des bombes incendiaires et des mortiers d'artifice sont lancés sur les forces de l'ordre porte de Charenton. (BFMTV) pic.twitter.com/urQFqckZHo — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 31, 2026

Macron sostuvo que las marchas se mantendrían alejadas de los centros urbanos para proteger los comercios. La policía prohibió también el acceso a la Plaza de la República y a Les Halles entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada tanto el sábado como el domingo.

Para los menores no acompañados se decretó un toque de queda independiente a partir de las 9 de la noche en las inmediaciones de Champs-Élysées.

🔴⚠️ INSOLITE - MARSEILLE



LES MANIFESTANTS POUSSENT DES POUBELLES DE VILLE POUR SE PROTÉGER DES FORCES DE L'ORDRE.#31octobre pic.twitter.com/ROI549DKJO — confrontation française (@confrontfr) October 31, 2026

Protestas en Europa

Las manifestaciones también se registraron en otros sectores de Europa.

En Alemania, una iniciativa juvenil llamada “Gen Z regelt” [“La Generación Z se encarga] convocó movilizaciones “por la educación, la salud, la protección del clima y una vida asequible”, y contra el regreso del servicio militar obligatorio.

Según los organizadores, más de 180.000 personas se inscribieron en internet, pero hasta el sábado por la tarde solo unos pocos miles marcharon en diversas ciudades de todo el país. También se reunieron jóvenes en la Puerta de Brandeburgo en Berlín. Se desplegaron 1500 policías en la capital alemana, pero no hubo disturbios.

Violentos incidentes en el centro de Roma: protestas en la capital italiana incluyeron barricadas y ataques a la policía

En La Haya, Holanda, hubo llamados en internet a protestas, y temores de disturbios y saqueos. Sin embargo, no se registraron grandes altercados hasta media tarde. La policía registró a algunos grupos de jóvenes vestidos de negro y comprobó sus identidades.

En tanto, en Barcelona, España, se registró una convocatoria de una red anónima llamada Blocus en TikTok. Los disturbios registrados allí el 24 de octubre derivaron en unas 130 detenciones, en su mayoría de menores.

La policía italiana estaba en alerta tras enfrentamientos en Milán, Turín y Bolonia, y en TikTok circularon llamados a protestar en Bélgica, Holanda, Austria, Suiza y Portugal.

Con información de AP y AFP