Donald Trump aseguró que EE.UU. e Irán podrían reanudar las negociaciones pese al bloqueo portuario

Pese al bloqueo portuario en el estrecho de Ormuz y al fallido diálogo entre Estados Unidos e Irán de este fin de semana, que culminó sin ningún tipo de acuerdo u hoja de ruta sobre un posible fin de la guerra, el propio Donald Trump aseguró que ambos países podrían retomar en los “próximos dos días” las conversaciones en Islamabad.

En diálogo con The New York Post, el mandatario dejó entrever la posibilidad de que representantes de Estados Unidos e Irán vuelvan a sentarse nuevamente en una misma mesa para negociar una salida al conflicto en Medio Oriente. “Podría pasar algo en los próximos dos días, y nos inclinamos más por ir allá“, sostuvo Trump, según consignó el medio local.

Las declaraciones del presidente republicano se producen en medio de la incertidumbre por el destino de la tregua que rige en el conflicto con Irán y tras el fracaso de las negociaciones iniciadas este fin de semana en Pakistán.

Pero Trump no es el único que deslizó la posibilidad de un nuevo contacto entre las partes, mas temprano dos funcionarios de alto rango de Pakistán indicaron que se estaban “realizando esfuezos” para volver a sentar a representantes de ambos países a la mesa de negociaciones. "Por supuesto, queremos que regresen a Islamabad, pero el lugar aún no se ha decidido”, declaró una fuente pakistaní de alto rango que prefirió mantenerse bajo anonimato.

“La reunión podría celebrarse próximamente”, agregó, al precisar que las fechas aún deben confirmarse. “También estamos trabajando para extender el alto el fuego más allá de la fecha límite actual, con el fin de ganar tiempo”, aclaró.

Un segundo funcionario, que también pidió el anonimato, sostuvo que todavía es posible concretar un encuentro antes de que expire la tregua, prevista para la próxima semana. “Aún no se ha decidido ni una fecha ni un lugar”, indicó.

Las conversaciones celebradas el fin de semana entre Washington y Teherán, destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio más allá de un alto el fuego de dos semanas, fracasaron.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró el lunes que las líneas rojas de Washington eran claras y “que la pelota está en el campo de Irán”.

Irán ha cuestionado las exigencias maximalistas de Washington, sin por ello rechazar los esfuerzos de numerosos dirigentes mundiales por llevar a ambas partes de vuelta a la mesa de negociaciones.

La frágil tregua de dos semanas, acordada el miércoles para dar tiempo a alcanzar un alto el fuego duradero, se ha respetado, incluso tras la entrada en vigor del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra los puertos iraníes en el Golfo y en el mar de Omán.

Agencias Reuters y AFP