Trump anunció que bloqueará la circulación de buques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez luego de que el vicepresidente JD Vance anunciara que las negociaciones por la paz con Irán no pudieron alcanzar un acuerdo y adelantó que él mismo le dará la orden a la Armada de bloquear el paso del estrecho de Ormuz.

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos —la mejor del mundo— comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido", expresó este domingo en su cuenta de Truth Social.

El líder republicano justificó su decisión con que Irán colocó minas y explosivos en distintos puntos del canal marítimo que imposibilitan la libre circulación. “Se limitaron a decir: ‘Puede que haya una mina por ahí’, de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar", sumó.

El posteo de Trump en Truth

“También le ordené a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho. ¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido!“, detalló en el mismo posteo.

Y añadió: “Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya devastó a su país. Su Armada desapareció, su Fuerza Aérea desapareció, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Khamenei y la mayoría de sus ‘líderes’ están muertos, todo por su ambición nuclear”.

Según adelantó Trump, el bloqueo "comenzará en breve“ y participarán otros países en colaboración con Estados Unidos. ”No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán“, sentenció.

Fracaso en las negociaciones

Los negociadores de Estados Unidos e Irán se reunieron durante el sábado y la madrugada del domingo para intentar llegar a un alto el fuego duradero, tras la frágil tregua de dos semanas que comenzó el miércoles pasado. Sin embargo, no pudieron alcanzar un acuerdo y JD Vance, representante de la delegación norteamericana, comunicó que regresaría a EE.UU.

JD Vance

“Fueron 21 horas de charlas y lamentablemente no hubo acuerdo. Nosotros somos flexibles, pero ellos no aceptan nuestras condiciones. Seguiremos negociando para lograr la paz”, afirmó. Estados Unidos indicó que el punto por el cual fracasaron las conversaciones fue que el régimen no se comprometió a renunciar a las armas nucleares. “Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente”, marcó.

Además afirmó que las condiciones que presentó Estados Unidos fueron “bastante flexibles” y que la delegación se mantuvo “complaciente”: “El presidente nos dijo: ‘Tienen que venir a acá de buena fe y hacer su mejor esfuerzo para lograr un acuerdo’. Hicimos eso y, lamentablemente, no pudimos lograr ningún avance”.

Trump, a su vez, también hizo alusión al tema nuclear en su posteo. “La reunión con Irán comenzó temprano por la mañana y duró toda la noche, casi 20 horas. Podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa: ¡Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares!”, escribió.

“Fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!“, sentenció el jefe de Estado en el mismo mensaje en el que anunció que ahora sería Estados Unidos el responsable del cierre del estrecho de Ormuz.