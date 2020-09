El presidente de Estados Unidos respondió a las declaraciones Markle en las que se refirió a las elecciones de noviembre en las que la duquesa dijo: "Rechacemos el discurso del odio, la desinformación y los ataques en internet Fuente: Reuters

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contestó enojado a las recientes declaraciones de Meghan Markle sobre las elecciones estadounidenses de noviembre y le deseó muy irónicamente "buena suerte" a su esposo el príncipe Harry.

Markle, exestrella de la serie Suits y actual Duquesa de Sussex, llamó a sus compatriotas estadounidenses a votar durante una emisión especial en ABC el martes: "Cada cuatro años, se nos dice: 'Esta es la más importante elección de nuestra vida'. Pero esta lo es".

Consultado por los comentarios de la actriz, Trump dijo a los periodistas: "No soy un fan de ella". "Le deseo buena suerte a Harry, porque la va a necesitar", agregó.

Harry, que apareció junto a Meghan en la emisión televisiva, declaró: "Mientras nos acercamos a noviembre, es vital que rechacemos el discurso del odio, la desinformación y los ataques en internet".

"Cuando votamos, nuestros valores son puestos en acción, y nuestras voces son escuchadas", dijo Markle en el programa, que incluía a las 100 personas más influyentes de 2020 según la revista Time.

Ni Meghan, de 39, ni Harry, de 36, mencionaron directamente a Trump. Sin embargo, el mensaje por parte de los duques que actualmente viven en California fue criticado en Gran Bretaña como una violación del protocolo nacional que obliga a los miembros de la familia real a no tomar posiciones políticas.

En agosto, la estrella estadounidense había sido más franca y llamó a un "cambio" para las presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre, en las que Trump busca la reelección y se enfrenta al demócrata Joe Biden.

"Creo que si participan en ese acontecimiento con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos", dijo Markle durante un encuentro organizado por la ONG "When we all vote" (Cuando todos votamos), cofundada por la exprimera dama Michelle Obama, que trata de incentivar a los estadounidenses a acudir a las urnas en un país donde el voto es optativo.

La pareja renunció a los deberes de la familia real británica a principios de este año y recientemente se mudó a California con su hijo Archie, de un año.

Antecedentes

En las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, Meghan Markle, cuando aun no era parte de la realeza británica, apoyó públicamente a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, quien fue finalmente derrotada por Trump.

El año pasado, en tanto, hubo otro foco de tensión entre Trump y Markle. Cuando el mandatario estadounidense viajó al Reino Unido, tildó a la duquesa de "desagradable", aunque luego dio marcha atrás.

