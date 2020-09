Las semillas de ricino se utilizan para producir ricina, una sustancia letal. Crédito: Getty Images

21 de septiembre de 2020

Una carta que contenía ricina y que estaba dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interceptado antes de llegar a la Casa Blanca. La misiva fue descubierta en una oficina de revisión de correspondencia para la sede del Ejecutivo en Washington DC.

La ricina es una sustancia letal que ha sido usada en el pasado en ataques terroristas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto están investigando de dónde vino la carta y si otras fueron enviados a través del Servicio Postal de Estados Unidos.

"Actualmente no existe una amenaza conocida para la seguridad pública", explicó el FBI a CNN en un comunicado el sábado. Un alto funcionario del gobierno dijo al diario The New York Times que los investigadores creen que el paquete fue enviado desde Canadá. La presencia de ricina se confirmó después de que el FBI realizara pruebas.

La Real Policía Montada de Canadá informó que estaban trabajando con las autoridades de EE.UU. para investigar la "carta sospechosa".

El FBI y el Servicio Secreto detectaron oportunamente la carta con el veneno antes de llegar a la Casa Blanca. Crédito: Getty Images

¿Qué es la ricina?

La ricina se produce a partir del procesamiento de ricino, una planta de la familia Euphorbiaceae. Sus semillas se utilizan para hacer el veneno. Es una sustancia letal que, si se ingiere, inhala o inyecta, puede provocar náuseas, vómitos, hemorragias internas y, en última instancia, insuficiencia orgánica.

No se conoce ningún antídoto que la neutralice. Si una persona queda expuesta a la substancia, su muerte puede ocurrir dentro de las 36 a 72 horas siguientes, dependiendo de la dosis recibida, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La ricina se utilizó en ataques terroristas. Se puede convertir en un arma en forma de polvo, gas o gránulos. La Casa Blanca y otros edificios públicos han recibido paquetes de ricina en el pasado.

En 2014, un hombre del estado de Mississippi fue sentenciado a 25 años de prisión por enviar cartas con ricina al expresidente Barack Obama y otros funcionarios. Cuatro años después, en 2018, un veterano de la Marina fue acusado de enviar cartas tóxicas al Pentágono y a la Casa Blanca.

Una bala con ricina fue usada para matar en 2018 a Georgi Markov, un colaborador de la BBC. Crédito: Pa Media

