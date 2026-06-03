Donald Trump: “Me gustaría reunirme con Mojtaba Khamenei”

WASHINGTON.– El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que le gustaría reunirse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en medio de una tregua frágil, nuevas acusaciones cruzadas en el Golfo y crecientes tensiones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por el avance de la guerra contra Hezbollah en Líbano.

“Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento, depende de cómo vaya todo”, declaró Trump en una entrevista publicada este miércoles por el sitio web del New York Post. El mandatario también aseguró que Irán ya aceptó no desarrollar armas nucleares, una de las principales exigencias de Washington para avanzar hacia una salida negociada.

“Ya han acordado que no van a tener armas nucleares”, dijo Trump, según la agencia Reuters. El presidente sostuvo además que Khamenei participa en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra y que conserva influencia dentro del régimen iraní, pese a los problemas de salud que, según afirmó, arrastra desde un ataque aéreo.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei HAMED JAFARNEJAD - ISNA

“Le tienen mucho respeto”, señaló Trump, en referencia al líder iraní. “Dicen que está dando aprobación porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo”, agregó.

Las declaraciones llegan un día después de que el jefe de la diplomacia estadounidense afirmara que Washington considera a Khamenei “vivo” y “cada vez más implicado” en la conducción de la República Islámica. Según Trump, el dirigente iraní sucedió a su padre, muerto durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de marzo.

El nuevo gesto de apertura diplomática se produjo en un contexto de enorme volatilidad regional. Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles iraníes impactaron en el aeropuerto de Kuwait y dejaron al menos un muerto. Al mismo tiempo, el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio global de petróleo y gas, continúa bloqueado, con efectos directos sobre los precios de la energía y la economía internacional.

Terminal One at Kuwait International Airport suffered significant damage, with multiple civilians being injured, in last night’s retaliatory drone and missile attack by Iran, which reports initial claimed had only failed to target Ali Al Salem Air Base. pic.twitter.com/m2g4NaIt4f — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

Trump evitó comprometerse con un calendario concreto para resolver el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de que el estrecho permanezca cerrado hasta el Día del Trabajo en Estados Unidos, el 7 de septiembre, respondió con cautela.

“No lo sé. Creo que podría ser, pero creo que es poco probable. Creo que lo tendremos. Creo que esto se resolverá bastante rápido”, dijo.

La presión sobre la Casa Blanca también aumenta por el frente israelí. En la misma entrevista, Trump confirmó un reporte previo según el cual llamó “loco” a Netanyahu durante una conversación telefónica el lunes, molesto porque la ofensiva de Israel contra Hezbollah en Líbano amenaza con entorpecer las negociaciones con Irán.

El mandatario reconoció que estaba “un poco perturbado” por la situación, aunque buscó minimizar el alcance del choque con el premier israelí. “Hemos trabajado muy bien juntos. Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él”, afirmó, usando el apodo de Netanyahu.

El presidente estadounidense Donald Trump junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Alex Brandon - AP

La admisión de esa llamada tensa, que incluyó insultos, expuso las dificultades de Trump para sostener al mismo tiempo su alianza con Israel, las conversaciones con Irán y la promesa de estabilizar una región que vuelve a empujar al alza los precios de la energía. El problema tiene además una dimensión interna para la Casa Blanca, en momentos en que la incertidumbre económica empieza a golpear a los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Ataques en el Líbano

Mientras tanto, el frente libanés siguió activo. Un ataque israelí alcanzó este miércoles un automóvil en una autopista muy transitada al sur de Beirut, horas antes del segundo día de conversaciones entre Líbano e Israel en Washington. El bombardeo ocurrió en Khaldeh, sin advertencia previa, y no estaba claro de inmediato si la persona atacada había muerto. Israel suele afirmar que este tipo de ataques con drones tienen como objetivo a miembros de Hezbollah.

El lunes, Israel y Líbano habían alcanzado un acuerdo mediado por Estados Unidos. Según los términos del pacto, Israel se comprometía a no atacar los suburbios del sur de Beirut y Hezbollah debía poner fin a sus ataques contra el norte israelí. El entendimiento llegó apenas horas después de que Israel anunciara que preparaba ataques sobre los extensos barrios urbanos cercanos a la capital libanesa, lo que habría marcado la ofensiva más intensa desde el alto el fuego teórico del 17 de abril.

Un misil israelí Cúpula de Hierro JALAA MAREY - AFP

El Departamento de Estado indicó que se lograron avances durante la primera jornada de conversaciones, celebrada el martes. Líbano busca ampliar el alcance del alto el fuego para que cubra todo el país. Israel, en cambio, exige el desarme inmediato de Hezbollah antes de detener sus operaciones y retirar sus tropas de decenas de aldeas y localidades libanesas.

La tensión también se mantiene en el sur del Líbano, especialmente en las zonas de Tiro y Nabatiyeh, golpeadas por los bombardeos. Durante la noche, dos ataques cerca de Tiro mataron a cuatro sirios y dos palestinos. Israel advirtió además a barrios cristianos de esa ciudad costera que había miembros de Hezbollah entre ellos, lo que encendió el temor de nuevos ataques en zonas que hasta ahora habían recibido a desplazados chiíes que huían de los bombardeos sobre la costa mediterránea.

Tras esa advertencia, el ejército libanés se desplegó en el distrito cristiano de Tiro, en un intento por evitar un ataque israelí y mostrar que Hezbollah no mantiene presencia armada allí.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah estalló el 2 de marzo, cuando el grupo libanés, respaldado por Irán, lanzó cohetes contra el norte de Israel en solidaridad con Teherán. Días después, Israel inició una invasión del sur del Líbano. En la última semana, sus tropas avanzaron más profundamente en territorio libanés, mientras Hezbollah siguió adjudicándose ataques con cohetes y drones.

Fuerzas de seguridad libanesas permanecen junto a una grúa que retira un vehículo cuyos ocupantes murieron en un ataque con dron israelí en la autopista de Khaldeh, en la entrada sur de Beirut FADEL ITANI - AFP

Según las cifras disponibles, la nueva ronda de combates dejó 3468 muertos en Líbano y desplazó a 1,2 millones de personas. Del lado israelí, al menos 27 soldados y un contratista de defensa murieron en el sur del Líbano o en sus inmediaciones, además de dos civiles en el norte de Israel. El ejército israelí anunció el lunes por la noche la muerte de otro soldado y dijo que siete más resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

Uno de los factores que más preocupa a Israel es el uso de drones de fibra óptica por parte de Hezbollah. Difíciles de detectar e inmunes a muchas interferencias, esos aparatos se convirtieron en una amenaza letal para el ejército israelí y complican su capacidad de respuesta en el terreno.

Agencias AFP, AP y Reuters