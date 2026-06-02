Trump vs Netanyahu: las frases más fuertes del presidente de EE.UU ante la ofensiva israelí en el Líbano

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, expuso ayer las tensiones con su par israelí, Benjamin Netanyahu, luego de que Axios publicara una exclusiva en la que revelaba una conversación telefónica cargada de reproches por parte del mandatario republicano ante la amenaza de Israel de intensificar su ofensiva contra Hezbollah y extender los ataques a Beirut.

El medio citó a dos funcionarios estadounidenses y a una tercera fuente informada sobre la conversación. De acuerdo a esas versiones, Trump llegó a calificar a Netanyahu de “loco” y le recriminó que sus decisiones estaban perjudicando tanto a Israel como a Estados Unidos.

En concreto, el republicano le endilgó a Netanyahu haber ido demasiado lejos en su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano. Según las fuentes consignadas por Axios, Trump reconoce el derecho de Israel a defenderse de los ataques, pero considera “desproporcionado” el accionar de las fuerzas israelíes, en las últimas semanas.

“Estás completamente loco”

Uno de los funcionarios consultados por el medio estadounidense resumió así el mensaje transmitido por Trump. “Estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Estoy salvando tu culo. Todo el mundo te odia ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto”.

En ese contexto, otra de las voces citadas ahondó en el tono adoptado por Trump durante la conversación telefónica, en donde, según marcó, llegó a perder la paciencia y le gritó al líder israelí: “¿Qué carajo estás haciendo?”.

El tenso ida y vuelta se dio a conocer luego de que Trump se jactara de haber intervenido personalmente para evitar una ofensiva israelí sobre Beirut tras la amenaza israelí. En un posteo publicado el lunes por la noche, el mandatario afirmó también que había obtenido un compromiso del grupo armado libanés para detener los ataques.

“He mantenido una conversación muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que vayan a Beirut, y cualquier tropa que esté de camino ya ha dado media vuelta”, señaló Trump en su red social Truth.

El presidente estadounidense llegó a generar contactos con Hezbollah a través de representantes de alto nivel a fines de frenar una escalada y afirmó que el grupo había aceptado detener los disparos.

La intervención de Trump ocurrió horas después que Netanyahu ordenara ataques contra los suburbios del sur de Beirut, una zona conocida como Dahiyeh, considerada el principal bastión político y militar de Hezbollah.

Israel había justificado su decisión al acusar al grupo de reiteradas violaciones del alto el fuego y de lanzar ataques contra ciudades israelíes.

Bajo esta misma premisa y a pesar de la dura advertencia de Trump, Israel avanzó por la noche en nuevos ataques nocturnos contra el sur de Líbano que dejaron al menos ocho muertos.

Sin embargo, el ministro de Defensa Israel Katz, dijo este martes que el país había recibido el aval de Estados Unidos para atacar la periferia del sur de Beirut.

Katz afirmó que Estados Unidos había “validado el principio” según el cual su país podría atacar el suburbio sur si Hezbolá continuaba sus ataques a territorio israelí.

Por su parte, el grupo proiraní Hezbolá reivindicó un ataque con cohetes contra un tanque israelí en Hadatha, y que combatía en esa región “el avance de las fuerzas israelíes”.