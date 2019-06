Protestas en Londres contra Trump Crédito: DPA

LONDRES.- Una gorra con visera roja, un traje oscuro, camisa clara, corbata al tono de la gorra y zapatos negros y pelo anaranjado. Así, pero con los pantalones bajos y sobre un toilette dorado, luce el muñeco gigante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los londinenses que protestan contra su visita oficial instalaron en Trafalgar Square para mostrar su descontento. No fue sólo eso, además colgaron carteles por varias zonas de la ciudad, llenaron espacios con globos blancos con su cara e inflaron un Trump bebé y en pañales para que volara por los aires.

Ayer el republicano llegó al Reino Unido en su primera visita oficial y fue recibido con honores desde la Corona y con repudio por gran parte de la sociedad que rechaza sus insultos al alcalde Sadiq Khan, a quien tildó de incompetente y perdedor, y lo tildan de racista, sexista e incitador al odio por sus polémicas frases respecto de los inmigrantes.

Se espera que hoy, día en que Trump se reunirá con la primera ministra Theresa May, la manifestación en su contra, convocada por el grupo Together Against Trump (Juntos contra Trump) e integrada por defensores de los derechos humanos, de la lucha contra el cambio climático o contrarios a la guerra, sea masiva.

En plena crisis del Brexit, y en los últimos días de gestión de May tras fracasar una y otra vez en la concreción de una salida ordenada del bloque, el estadounidense espera alcanzar un "acuerdo comercial sustancial" con el Reino Unido una vez que este haya abandonado la Unión Europea.

En el segundo día de su visita de Estado al país, Trump dijo: "Creo que tendremos un acuerdo comercial muy, muy sustancial", antes de hablar de comercio con empresarios británicos y estadounidenses en compañía de la primera ministra, quien llamó a construir una asociación económica "aún más grande" entre ambos países.

Tras el referéndum de junio de 2016, en que 52% de británicos votó a favor del Brexit, el Reino Unido debía haber abandonado la Unión Europea el pasado 29 de marzo. Pero ante el rechazo del parlamento británico al acuerdo de divorcio firmado por May con Bruselas en noviembre, esa fecha tuvo que ser aplazada dos veces, ahora hasta el 31 del octubre.

Uno de los motivos defendidos por los partidarios del Brexit para salir plenamente de la Unión Europea es poder firmar acuerdos de libre comercio con terceros países. Y tienen sus esperanzas puestas en su gran aliado del otro lado del Atlántico, el mayor socio comercial de Reino Unido en el mundo, cuyos intercambios bilaterales alcanzaron el año pasado 240.000 millones de dólares y crecieron más de un 70% en la última década. Además, ambos países tienen inversiones mutuas que suman un billón de dólares.

Agencias AFP y Télam