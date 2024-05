Las inundaciones en Porto Alegre alcanzan un nuevo récord y Lula cancela un viaje por la crisis

Escuchar

SAN PABLO.- El número de muertos por las inundaciones en Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, ascendió a 147, según informaron hoy las autoridades locales, mientras que 127 personas siguen desaparecidas y el estado continúa con alerta máxima de inundaciones severas.

Rio Grande do Sul continúa con alerta de inundaciones severas para Vale do Taquari y el Gran Porto Alegre. En Porto Alegre, la capital de Rio Grande do Sul, el río Guaíba aún se encuentra por encima del nivel de inundación, y en los últimos días se ha visto afectado por un repunte, cuando el nivel que había bajado comenzó a subir nuevamente. Este lunes, en un registro de matutino, Guaíba había vuelto a alcanzar los 4,78 metros.

El río Guaíba superó por segunda vez en apenas diez días la marca histórica de la inundación de 1941. La primera vez que se superó la marca fue la noche del 3 de mayo, cuando el nivel superó los 4,76 metros de altura. Guaíba alcanzó una altura sin precedentes de 5,35 metros el 5 de mayo.

Nueve de cada diez localidades monitoreadas por Defensa Civil se encuentran por encima del nivel de inundación, según datos hidrológicos del DRHS-SEMA. El nivel de inundación marca el nivel en el que se observan los primeros daños en la región afectada.

El repunte fue provocado por nuevas lluvias que llenaron los ríos que desembocan en Guaíba entre el viernes y el domingo. La previsión es que este lunes, martes, parte del miércoles y viernes lleguen vientos del sur, lo que podría provocar una fuerte suba del nivel del agua.

Las fuertes lluvias han provocado que varios ríos y lagos de la región alcancen los niveles más altos de su historia, mientras que las inundaciones han bloqueado calles y perturbado la logística, provocando una escasez de productos de primera necesidad en algunas zonas.

Además, las autoridades regionales informaron que hay más de 2,1 millones de damnificados y 538.000 personas han sido desplazadas.

La cifra de fallecidos por la tragedia climática que se registra desde hace 13 días en el estado de Río Grande do Sul, sur de Brasil, aumentó a 147 con 125 desaparecidos y 339.925 evacuados, según el balance divulgado el sábado por la Defensa Civil. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (oa) (ra) (da) [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Este evento catastrófico ha tenido también repercusiones políticas. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se vio obligado a cancelar su viaje programado a Chile -previsto para los días 17 y 18 de mayo- para centrarse en la respuesta del gobierno a las inundaciones.

O Brasil está unido pelo Rio Grande do Sul. O Governo Federal não mede esforços para salvar vidas e auxiliar na reconstrução do estado. Já está em ação uma força-tarefa para levar recursos essenciais para socorrer vítimas e cuidar das famílias gaúchas. #ForçaRS pic.twitter.com/4jxXaCXHV3 — Lula (@LulaOficial) May 12, 2024

Las nuevas fechas de su viaje se anunciarán “a su debido tiempo”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Un sofá flota en una calle inundada en el centro histórico de la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, el 12 de mayo de 2024. ANSELMO CUNHA - AFP

Respuesta y recuperación

La comunidad internacional y diversas organizaciones humanitarias han empezado a coordinar esfuerzos para apoyar a Brasil en esta difícil situación. Por su parte, la Argentina autorizó una operación conjunta de protección civil “con motivo de brindar asistencia humanitaria en el Estado de Rio Grande do Sul del citado país”, según anunció hoy el Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, el gobierno brasileño y las autoridades locales continúan trabajando sin descanso para asistir a los afectados y restaurar la normalidad en las áreas más golpeadas por las inundaciones.

(240512) -- RIO GRANDE DO SUL, 12 mayo, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 10 de mayo de 2024 de los miembros de un equipo de rescate transfiriendo equipamiento y medicina de un hospital inundado en Canoas, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. La cifra de muertos por las tormentas e inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, aumentó a 136, con 125 personas desaparecidas y 756 más heridas, dijo el sábado la agencia de Defensa Civil. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (ah) (da) [e]LUCIO TAVORA - XinHua

El gobierno está realizando un grupo de trabajo para aprobar en un plazo de 24 horas los planes de emergencia presentados por los municipios de Rio Grande do Sul. En la práctica, esto acelera la liberación de recursos para acciones como la asistencia humanitaria.

Parece uma cidade bombardeada na segunda guerra mundial, mas é o Rio Grande do Sul... pic.twitter.com/RRZcFY1wyL — MSP-Brasil (@mspbra) May 12, 2024

El gobierno federal y los estados han anunciado un fondo de emergencia para asistir a las víctimas y reconstruir las áreas afectadas por el desastre. Sin embargo, las obras necesarias para prevenir futuras inundaciones se proyectan a largo plazo, extendiéndose hasta 15 años en al menos seis estados, con un presupuesto comprometido de R$ 7,3 mil millones. Esta inversión resalta la magnitud de la tarea por delante y no asegura una solución inmediata para la seguridad de los residentes en las zonas vulnerables.

Agencias Reuters, DPA y diario O Globo (GDA)

LA NACION