Aumenta la inseguridad en las zonas inundadas de Brasil: roban y trafican drogas en jet ski

(240512) -- RIO GRANDE DO SUL, 12 mayo, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 10 de mayo de 2024 de los miembros de un equipo de rescate transfiriendo equipamiento y medicina de un hospital inundado en Canoas, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. La cifra de muertos por las tormentas e inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, aumentó a 136, con 125 personas desaparecidas y 756 más heridas, dijo el sábado la agencia de Defensa Civil. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (ah) (da)

[e]LUCIO TAVORA - XinHua