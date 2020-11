"Si Joe Biden fuera presidente, no tendrían la vacuna por otros cuatro años", dijo Trumo Fuente: AFP

El presidente Donald Trump señaló que, tal como había anticipado, el laboratorio Pfizer aseguró la efectividad de su vacuna contra el coronavirus luego de las elecciones que dieron como ganador al demócrataJoe Biden. En ese sentido, el mandatario apuntó contra la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) por no haber realizado el anuncio antes.

"Como he dicho durante mucho tiempo, Pfizer y los otros solo anunciarían la vacuna después de las elecciones porque no tenían el coraje para hacerlo antes. De igual manera, la Administración de Medicamentos y Alimentos debería haberlo anunciado antes, no con motivos políticos sino para salvar vidas", dijo Trump, fiel a su estilo, en la red social Twitter anoche.

El enojo de Trump surgió luego de que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron este lunes que la vacuna que desarrollan juntos "es un 90% efectiva" contra el coronavirus. El anuncio impulsó los mercados y dio esperanza a unas poblaciones hartas de confinamientos, restricciones y toques de queda que hundieron el planeta en una profunda crisis económica y social.

"Hemos dado un paso significativo para poder darle al mundo un avance muy necesario para ayudar a acabar con esta crisis sanitaria mundial", dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

Entre denuncias por fraude y acusaciones a los demócratas, el mandatario también apuntó contra los azules (color al que se asocia a los demócratas) por el tema de la vacuna contra el coronavirus: "Si Joe Biden fuera presidente, no tendrían la vacuna por otros cuatro años ni la FDA la habría aprobado tan rápido. La burocracia hubiera destruido millones de vidas".

"La FDA y los demócratas no querían que yo tuviera el triunfo de la vacuna previo a las elecciones así que en lugar de eso vino cinco días después", dijo el el presidente Trump en su último mensaje sobre el tema.

