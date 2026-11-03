Dos helicópteros chocaron en el monte Everest: hay un muerto y dos heridos

KATMANDÚ.- Dos helicópteros chocaron este martes cuando intentaban aterrizar justo debajo del campamento base del Monte Everest, lo que causó la muerte de al menos una persona y dejó dos heridos, según informaron las autoridades.

Los aviones transportaban a excursionistas que habían subido al campamento base del Everest durante la popular temporada de senderismo en Nepal. Una fuerte nevada había cubierto la ruta antes de que el tiempo mejorara el domingo y miles de escaladores pudieran desplazarse. En el Everest no hay rutas, y los helicópteros son la única forma de bajar a los excursionistas y guías que se enferman o se agotan debido al frío y la gran altitud.

Los helicópteros se estrellaron en la aldea de Pheriche, que se encuentra a 4200 metros de altitud. Según informó Bhupendra Thapa, funcionario de la administración del distrito de Solukhumbhu, la víctima fue identificada como un turista indio de 47 años.

Varios montañistas forman una fila mientras se aproximan a la cumbre del monte Everest Kunga Sherpa - AP

Otro pasajero neozelandés resultó herido y fue trasladado a la capital, Katmandú, para recibir tratamiento. En tanto, uno de los pilotos —de origen nepalí— sufrió heridas, pero fue atendido en el lugar y no requirió traslado. Hasta el momento, no estaba claro el número de personas que iban a bordo.

Según el diario El País, los helicópteros pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Uno de ellos transportaba a varios pasajeros de la región del Everest, entre ellos los dos turistas heridos, mientras que el segundo llevaba únicamente mercancías, según explicaron representantes de ambas empresas.

El choque entre los helicópteros de Nepal

La caminata hasta el campamento base del Monte Everest puede durar hasta dos semanas y va desde la única pista de aterrizaje de la zona en Lukla hasta el campamento base situado a 5300 metros. Esta ruta de senderismo es popular durante el otoño, justo después de la temporada de lluvias y antes de los meses de invierno.

La semana pasada se había registrado un incendio en un hotel de Dingboche, en la popular ruta de senderismo al campamento base. En esa oportunidad, la policía sospechó que la explosión de una garrafa de gas pudo haber sido la causa del incidente. Todo el personal y los huéspedes fueron evacuados sin mayores inconvenientes y no se registraron víctimas.

El hallazgo del guía nepalí

Meses antes, otro sorprendente hecho ocurrió en la misma zona cuando un guía de montaña nepalí que estuvo desaparecido durante seis días en el Everest llegó con vida al campamento base, donde un equipo de operarios locales lo encontró luego de que su familia y los rescatistas lo dieran por muerto.

El montañista, identificado como Dawa Sherpa y conocido como “Hillary”, se desorientó en la madrugada del 30 de mayo tras hacer cumbre en el pico más alto del mundo. Un grupo de trabajadores dedicados a la limpieza y al trazado de rutas en la zona de la base vio al hombre de unos 50 años mientras avanzaba arrastrándose sobre la superficie.

El alpinista había sido considerado muerto por su familia

Tras detectarlo, un helicóptero trasladó al hombre hasta Katmandú para recibir asistencia médica inmediata. El paciente ingresó consciente al Hospital HAMS de la capital nepalí, donde quedó internado bajo observación en el área de cuidados críticos.

El médico Nishant Dhakal, integrante de la unidad de cuidados intensivos de la institución, informó: “Estamos tratando sus quemaduras por congelación, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le están realizando más evaluaciones y permanecerá en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos”.

La familia del guía contó que la falta de novedades durante casi una semana los llevó a asumir lo peor. Damu Sherpa, esposa del andinista, detalló que sintieron una enorme alegría al enterarse de la aparición porque ya daban por fallecido al hombre.

Agencias AP y AFP