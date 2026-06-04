Un guía nepalí reaparece tras sobrevivir seis días perdido en el Everest⁩

KATMANDÚ (AFP).- Un guía de montaña nepalí que estuvo desaparecido durante seis días en el Everest llegó con vida al campamento base, donde un equipo de operarios locales lo encontró este jueves por la mañana, luego de que su familia y los rescatistas lo dieran por muerto.

El montañista, identificado como Dawa Sherpa y conocido como “Hillary”, se desorientó en la madrugada del 30 de mayo tras hacer cumbre en el pico más alto del mundo. Un grupo de trabajadores dedicados a la limpieza y al trazado de rutas en la zona de la base vio al hombre de unos 50 años mientras avanzaba arrastrándose sobre la superficie.

El guía nepalí llegó arrastrándose al campamento base - PRABIN RANABHAT / AFP

Tras detectarlo, un helicóptero trasladó al hombre hasta Katmandú para recibir asistencia médica inmediata. El paciente ingresó consciente al Hospital HAMS de la capital nepalí, donde quedó internado bajo observación en el área de cuidados críticos.

El médico Nishant Dhakal, integrante de la unidad de cuidados intensivos de la institución, informó: “Estamos tratando sus quemaduras por congelación, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le están realizando más evaluaciones y permanecerá en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos”.

La familia del guía contó que la falta de novedades durante casi una semana los llevó a asumir lo peor. Damu Sherpa, esposa del andinista, detalló que sintieron una enorme alegría al enterarse de la aparición porque ya daban por fallecido al hombre.

El guía se había perdido en la montaña más alta del mundo FURTE SHERPA - AFP

La mujer relató en el centro médico que incluso llegaron a comenzar la “puja”, una serie de rezos tradicionales dedicados al “descanso del alma de los difuntos”—bajo un principio similar a la unción de los enfermos—.

Por su parte, la hija de “Hillary”, Mendo Lhamu Sherpa, admitió que solo creyeron la noticia cuando los rescatistas les mandaron fotografías, ya que en un primer momento dudaron de la veracidad del llamado.

Los compañeros de la travesía también manifestaron su sorpresa. El exmilitar británico Chris Thrall, quien alcanzó la cumbre de 8.849 metros junto al guía la tarde del 29 de mayo, grabó un video en sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del trabajador antes de conocerse el rescate.

Lo que le habría ocurrido

El problema que dejó solo al guía ocurrió el 30 de mayo durante la bajada al campamento cuatro, un sector ubicado a 7.950 metros de altura donde el aire tiene muy poco oxígeno. El montañista británico relató que el guía venía muy cansado por el peso de la carga, decidió frenar a descansar y le pidió que continuara la bajada sin esperarlo.

Mientras el británico bajaba solo, se cruzó con un escalador polaco que se había quedado sin tubos de oxígeno y sufría congelamientos en los dedos. El extranjero decidió auxiliar a este hombre en lugar de volver a buscar al guía, ya que asumió que el trabajador nepalí conocía el camino y bajaría sin problemas.

La asistencia al polaco retrasó toda la marcha, ya que llevó 11 horas completar un tramo que habitualmente lleva dos. Tras perder el rastro del guía, los equipos de rescate salieron a buscarlo por la zona alta, pero no pudieron encontrarlo hasta que el hombre llegó por su cuenta al campamento base.

Además, las malas condiciones del clima afectaron a toda la temporada en general en el Everest, al punto de que los ascensos que normalmente llevan cinco días demandaron hasta 11 jornadas de caminata. En este período murieron al menos cinco personas (dos ciudadanos indios y tres operarios nepalíes), mientras que más de 1.000 escaladores lograron llegar a la cumbre.