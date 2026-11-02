Tras sus cruces con Milei, Pedro Sánchez advirtió que España “no se gobierna desde Buenos Aires”

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez hizo alusión a la Argentina durante su discurso en el foro World in Progress (WIP) en Barcelona y advirtió que “España no se gobierna desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”. De esta forma, aunque sin nombrarlo directamente, apuntó contra el presidente Javier Milei, quien en numerosas oportunidades fue crítico del mandatario español y de las políticas llevadas adelante por la administración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Durante su alocución, consignó El País, Sánchez llamó también a una Europa “más fuerte, más autónoma y más unida” y aseguró que “ningún destino está escrito”, en alusión a las elecciones a las que tuvo que llamar de forma anticipada y que se celebrarán en noviembre de este año.

El presidente Javier Milei junto a su par español Pedro Sánchez Archivo

En su visita a Madrid a mediados de septiembre, el primer mandatario argentino había llamado “impresentable dictador” a Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales. Ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, el libertario aseguró que “España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”.

Ese mismo día, el mandatario argentino continuó con sus críticas contra su homólogo español en una videollamada que mantuvo con el candidato conservador Santiago Abascal: “Por favor, es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Están muy alterados, no les gusta escuchar la verdad”.

En respuesta, Sánchez publicó un spot de campaña en el que se definió como “zurdo y orgulloso”: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”. Además, se cambió la foto de perfil con una leyenda roja que decía: “Zurdos y orgullosos”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez THOMAS COEX - AFP

Horas después, mientras Milei daba un discurso, el mandatario español mostró una captura de celular en la que aparecía la canción “Fanático”, de la cantante argentina Lali Espósito. Luego, enumeró las políticas con las que se siente identificado y se volvió a llamar zurdo. “Si subir las jubilaciones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo también soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional todos los años es de zurdos, entonces soy zurdo”, sostuvo.

Las diferencias entre ambos mandatarios se remontan sin embargo a mayo de 2024, cuando Milei, durante una visita previa a Madrid -para participar de un acto de Vox-, calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. El episodio provocó una crisis diplomática: el gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y posteriormente decidió retirarla.

Tiempo después, Joaquín María de Arístegui fue designado como nuevo embajador de España en la Argentina. Aunque el vínculo bilateral atravesó un período de relativa calma, los recientes cruces volvieron a exponer las diferencias entre ambos gobiernos.