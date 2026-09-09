Dos ladrones treparon por la fachada de uno de los hoteles más lujosos de París y robaron joyas por un millón de euros

Dos ladrones treparon por la fachada del hotel Plaza Athénée en París durante la madrugada de este miércoles y robaron joyas de un cuarto. Los delincuentes entraron a una habitación del séptimo piso mientras la víctima estaba adentro y escaparon con un botín de un millón de euros.

El asalto ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada en la avenida Montaigne, dentro del VIII distrito de la capital francesa, cerca de los Campos Elíseos. Fuentes policiales confirmaron al medio local Le Parisien que los atacantes escalaron la estructura exterior del edificio para acceder.

Como se ve una de las habitaciones del hotel Plaza Athenée Gentileza Dorchester Collection

Dentro del dormitorio, los ladrones se llevaron varias pertenencias, entre ellas un reloj de un valor superior a los 600.000 euros. La víctima, un ciudadano de la República de Mali, estaba en el lugar mientras cometían el robo.

Los asaltantes escaparon y continúan prófugos. Desde la administración del hotel explicaron que la investigación sigue en marcha y rechazaron hacer comentarios, mientras que la fiscalía de París no respondió a las consultas del medio citado.

Otro robo de guante blanco esta semana en Francia

Dos ladrones entraron al museo dedicado al pintor impresionista Auguste Renoir en la ciudad de Cagnes-sur-Mer después de cortar, con una sierra metálica, la valla del jardín antes de las 6 horas de la madrugada de este martes.

La alarma del lugar apuró el escape del grupo, que dejó dos pinturas en los jardines y huyó con otras dos obras valuadas en nueve millones de euros, lo que representa un valor de alrededor de US$ 10 millones.

Las piezas sustraídas, “Madame Colonna Romano” y “Jeune femme au puits”, pertenecían al Museo de Orsay y se encontraban cedidas en el lugar, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscalía de Grasse.

El alcalde de la localidad, Bryan Masson, confirmó que los agentes llegaron a los cinco minutos del alerta y reclamó medidas urgentes para proteger el patrimonio cultural: “Es el patrimonio de todos los franceses el que hoy está en la mira de bandas y mafiosos”.

El museo donde ocurrió el robo expone la obra de Auguste Renoir - Cagnes Tourisme

El hecho se sumó a una serie de robos de este tipo en Francia, entre los que figura el robo de ocho joyas de la Corona en el Museo del Louvre—a fines del año 2025—, que aún no aparecieron. Pocas semanas antes también sustrajeron piezas valuadas en más de 4,5 millones de euros en el Museo Lalique y un collar de oro celta en la región de Borgoña.

Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura francés presentó entonces un paquete de 33 medidas para resguardar las obras más vulnerables en vitrinas de forma temporal a la espera de reforzar los esquemas de seguridad.