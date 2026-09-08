Interpelan al canciller por su manejo de la crisis con la Argentina por Magallanes

SANTIAGO DE CHILE.– La oposición chilena confirmó que interpelará al canciller Francisco Pérez Mackenna por una serie de cuestionamientos a su gestión, entre ellos su actuación durante la reciente controversia con la Argentina por la soberanía sobre Magallanes. Con esa citación, se convertirá en el primer ministro del gabinete del presidente José Antonio Kast en comparecer ante el Congreso.

Tras reunir 62 votos, 10 más que los requeridos, el diputado socialista Nelson Venegas confirmó la noche del lunes la iniciativa –fijada para el 29 de septiembre– y calificó la conducción del titular de Relaciones Exteriores como “confusa, equivocada y timorata”, una opinión aparentemente compartida por la Armada de Chile y parte de la ciudadanía, que en un 50% rechaza el manejo, según sondeos.

Francisco Pérez Mackenna asiste a una reunión bilateral con la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lázaro, en Pasay City, Metro Manila Jam Sta Rosa - AFP Pool

La gota que colmó el vaso fue la errática postura en la polémica con la Argentina, tras los dichos un alto mando militar de nuestro país que pusieron en duda la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes y el sur austral.

“Este no es un acto contra el gobierno, esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país”, explicó Venegas, el impulsor de la iniciativa, que mencionó como ejemplo el discurso del Presidente, Javier Milei, en suelo chileno, donde habló de “zurdos mugrosos” y celebró el derrocamiento del expresidente Salvador Allende.

“Que un presidente argentino venga y ofenda a la mitad de los chilenos y el presidente [Kast] no le llame la atención es lo más antipatriota que he visto”, sostuvo el diputado.

Las críticas al canciller

Al incidente con Buenos Aires, entre las críticas al canciller se suman el manejo ante los aranceles impuestos por Estados Unidos y la presión de Washington para sumarse al Escudo de las Américas, y las injerencias en política interna del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que ha polemizado con ministros y comentado temas locales ante el completo mutismo de la cancillería.

El comunicado conjunto de Chile y la Argentina del jueves pasado en Santiago y la “subyugación a la política de Donald Trump y Javier Milei”, son las razones principales, señaló el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

“Estamos ante la peor conducción de política exterior desde el retorno a la democracia… débil, errática, pusilánime”, dijo el diputado Raúl Soto (PPD).

Francisco Pérez Mackenna llega para reunirse con su homólogo boliviano en La Paz, Bolivia Juan Karita - AP

Las críticas también abundan en el oficialismo. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, de la derechista UDI, reconoció que el canciller “tiene varios flancos abiertos (…) yo habría sido más duro contra Argentina”.

En el mismo sentido, la senadora del partido Renovación Nacional, Camila Flores, exigió “golpear la mesa” frente a “provocaciones” que dañan el vínculo bilateral (…) [no son] simples expresiones destempladas; esto es grave y tiene que detenerse", sostuvo.

Incluso desde la derecha más extrema, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó al canciller. “¿Por qué ha tolerado esto?”, señaló.

La polémica con la Argentina

La controversia con nuestro país se disparó tras los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes, un paso estratégico que Chile considera bajo su soberanía en virtud de los tratados bilaterales.

“Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico–Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, había declarado el brigadier general Valverde en un programa de streaming a fines de agosto.

Kast en Magallanes

A partir de las palabras del jefe militar argentino, Pérez Mackenna apuntó a la importancia de que toda la región se haga eco de esas declaraciones. “La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, respondió el funcionario chileno, según informó en un primer momento el medio trasandino La Tercera.

La cancillería argentina respondió con un comunicado en el que ratificaba su compromiso con la relación bilateral con el país vecino, en un intento de evitar cualquier escalada diplomática.

“La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que estrablecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos para la República Argentina”, ratificaron desde la cartera que conduce Pablo Quirno.

Kast en Magallanes

El “Tratado de 1881″ –conocido también como el “Tratado de Límites”–, reconoció la soberanía de Chile y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones. Mientras que el “Tratado de Paz y Amistad de 1984″ –que fue firmado en el Vaticano–, ratificó de forma definitiva los límites australes, reafirmando que las aguas del Estrecho son de jurisdicción chilena y zanjando las divergencias sobre su boca oriental.

Situado entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y varias islas australes, el Estrecho fue navegado por primera vez en 1520, por el explorador portugués Fernando de Magallanes al servicio de España. Su importancia radica en que se trata de una ruta de navegación comercial y estratégica clave que evita el rodeo por el tempestuoso Cabo de Hornos.

Agencia ANSA y diario Emol/GDA