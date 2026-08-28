Dos lagos amenazan a Nepal con nuevas inundaciones mientras crece el número de víctimas de la catástrofe

BENGALURU, India.- Mientras los rescatistas trabajaban el viernes entre el lodo y los escombros en las zonas devastadas por la catastrófica inundación repentina desatada a lo largo de la frontera del Himalaya entre Nepal y China, las autoridades están vigilando dos lados lagos de reciente formación que podría provocar más inundaciones.

Las autoridades nepalíes comunicaron que se ha ordenado a todo el personal de seguridad, a los rescatistas y a los ciudadanos desplegados en las labores de rescate y socorro que permanezcan en estado de máxima alerta y que se trasladen inmediatamente a un lugar seguro si fuera necesario.

Un alud masivo de lodo golpeó el puerto de Gyirong en la frontera entre China y Nepal

El portavoz de la policía nepalí, Abi Narayan Kafle, declaró a la agencia Associated Press que la operación de rescate continúa, pero que las autoridades permanecen en estado de máxima alerta. “No ha parado”, dijo.

Las imágenes satelitales mostraban los dos lagos cerca del lugar donde se cree que el derrumbe de un glaciar empujó el miércoles rocas, hielo, barro y escombros hacia los cursos fluviales, provocando un aluvión que ​arrasó casas y puentes.

La formación de uno de los dos lagos había ⁠sido captada el jueves en unas imágenes aéreas tomadas por un equipo de ‌rescate chino.

Las imágenes satelitales exhibidas por la cadena estatal china CCTV parecen indicar que el lago recién formado se encontraba en la misma zona donde ocurrió el desprendimiento de glaciares el miércoles, que desencadenó una serie de eventos que provocaron daños catastróficos río abajo.

El lago nuevo está ubicado a más de 10 kilómetros (6 millas) del puerto de Gyirong

La autoridad de gestión de desastres de Nepal ha declarado que las imágenes satelitales y las evaluaciones preliminares indican que el río ha sido bloqueado aguas arriba, creando un lago cada vez más grande que podría desbordarse y provocar una inundación repentina aguas abajo.

La cadena CCTV informó el viernes por la mañana que la barrera del lago se encontraba a más de 10 kilómetros (6 millas) del puerto de Gyirong, el paso fronterizo con Nepal que quedó sepultado por el lodo y las aguas de la inundación.

Una imagen aérea muestra casas anegadas por el lodo tras inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur (distrito de Nuwakot, Nepal), el 27 de agosto de 2026 (Prabin Ranabhat / AFP) PRABIN RANABHAT - AFP

La emisora ​​indicó que el lago se encuentra a una altitud de 2950 metros (9680 pies), aproximadamente 1000 metros (3280 pies) por encima del puerto de Gyirong.

¿Cómo se formó?

Los científicos climáticos que siguen de cerca la evolución de la región del Himalaya afirman que el derrumbe glaciar del miércoles ha provocado la formación de varios pequeños cuerpos de agua, mientras que los escombros aún permanecen esparcidos por toda la región.

Residentes locales caminan junto a casas anegadas de lodo tras unas inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur (distrito de Nuwakot, Nepal), el 27 de agosto de 2026 (Prabin Ranabhat/ AFP) PRABIN RANABHAT - AFP

“El 26 de agosto se formó otro lago represado a raíz del alud de hielo y rocas, y este ha comenzado a desaguar”, declaró Qianggong Zhang, del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas.

El lago contiene varios millones de metros cúbicos de agua y está ubicado en una sección de valle con un desnivel limitado hacia las zonas aguas abajo, dijo Zhang, quien es jefe de riesgos climáticos y ambientales en el grupo de investigación climática con sede en Katmandú.

La cantidad de agua equivale a la de unas 1200 piletas olímpicas.

Las imágenes también mostraban otro lago río arriba que parecía estar aumentando de ‌tamaño y tenía una superficie mayor que el primero, sin ⁠ninguna salida visible a fecha del viernes por la ‌mañana, lo que significa que la presión del ⁠agua podría seguir aumentando allí.

¿Cuáles son las preocupaciones?

Con cientos de muertos y más de 1500 desaparecidos, y mientras la región intenta recuperarse de la catástrofe, la posibilidad de otro desastre ha hecho saltar las alarmas.

Un enorme deslizamiento de barro golpeó la región fronteriza entre el Tíbet, China, y Nepal

“Todavía se está produciendo un gran deshielo de los glaciares debido a las altas temperaturas, y el agua se está acumulando en varios puntos, ya que inevitablemente hay muchos escombros y rocas en el curso del río”, dijo Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz en Austria, que reside en Dhaka, Bangladesh.

Tanto Zhang como Steiner afirmaron que las alertas deben tomarse en serio, ya que muchos rescatistas se están exponiendo a un gran riesgo para encontrar a los desaparecidos, pero es poco probable que se repita una inundación repentina tan devastadora como la del miércoles.

Según indicaron los especialistas, el riesgo de inundaciones persistirá hasta que los dos lagos se ​hayan vaciado por completo.

Agencias AP y Reuters