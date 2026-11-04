Dos tornados azotaron al sur de Brasil: un aeropuerto destruido y cuatro municipios en estado de emergencia

Dos tornados azotaron este miércoles a municipios del estado de Santa Catarina, en Brasil, y provocaron enormes destrozos. Uno de ellos apuntó contra el aeropuerto de Chapecó, causando su destrucción y la interrupción indefinida de las operaciones. Por el momento se desconoce si hay muertos o heridos. Cuatro municipios declararon el estado de emergencia.

La Defensa Civil de Santa Catarina informó del fenómeno que ocurrió en el oeste del estado: uno de ellos en Chapecó y el otro en Xanxerê, durante el paso de una fuerte tormenta que azota a la región desde junio. En este estado y en Rio Grande do Sul, las lluvias intensas ya habían provocado episodios de inundaciones durante septiembre y octubre.

Los expertos consideraron que se relaciona con el fenómeno climático El Niño, que alcanzó en 2026 nuevos máximos históricos de calentamiento en el océano Pacífico, con posibles repercusiones sobre los patrones de lluvias y temperaturas en Brasil.

Las autoridades meteorológicas prevén un escenario de mayor riesgo de sequías en el norte y de precipitaciones intensas en el sur.

Dentro de Santa Catarina, 58 municipios se vieron afectados por las fuertes lluvias y 1438 viviendas sufrieron daños, reportó CNN Brasil. En particular, el aeropuerto de Chapecó sufrió graves destrozos en su infraestructura: testigos que se encontraban en el establecimiento grabaron el momento en el que un enorme ventanal se caía a pedazos debido a los intensos vientos.

La estación meteorológica de la Secretaría de Estado de Protección Civil y Defensa (SDC/SC) en el municipio registró ráfagas de viento de 93 kilómetros por hora, mientras que una estación del Instituto Nacional de Meteorología (INMET) en otro punto de la ciudad registró ráfagas de 126 kilómetros por hora, detalló CNN Brasil.

La concesionaria del aeropuerto de Chapecó, Voe Xap, reportó que las operaciones fueron suspendidas indefinidamente debido al tornado y señaló que están realizando inspecciones de infraestructura para poder normalizarlas, informó OGlobo. Además, aconsejó a los pasajeros que no acudan al aeropuerto y que se pongan en contacto con las aerolíneas directamente.

Desde el organismo advirtieron que habrá tormentas, relámpagos, ráfagas de viento e inundaciones en el extremo oeste del estado.

Recomendaron a los residentes que apaguen los aparatos eléctricos y el interruptor principal de la corriente; que guarden los documentos y objetos de valor en bolsas de plástico en los casos de inundaciones; y que busquen refugio y eviten permanecer al aire libre en las situaciones de peligro extremo.