MADRID.- Dos trenes de alta velocidad, que de acuerdo a la primera información circulaban en la misma dirección, chocaron en Toledo, España, y las autoridades informaron que hay al menos 10 muertos. “Es posible que esta cifra aumente”, declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha.

“Puede ser peor que Adamuz”, señalaron fuentes gubernamentales al diario El País. El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió en la mañana de este miércoles a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, entre un AVE Renfe y un tren Iryo. El servicio ferroviario está suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Dos trenes de alta velocidad chocaron en Toledo: al menos 10 muertos

Al parecer, un tren AVE en marcha colisionó contra los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía, según fuentes del servicio de emergencias 112 consultadas por los medios locales.

❗️Primeras imágenes del lugar de colisión de trenes que cobró decenas de vidas en España https://t.co/cIRDxtf1qe



Al menos 46 personas fallecieron, reportan fuentes de la Protección Civil de Castilla-La Mancha citadas por la Cadena SER. Además, se reportan decenas de heridos. pic.twitter.com/3OQ5Qz0XJS — RT en Español (@ActualidadRT) October 28, 2026

El mandatario español, Pedro Sánchez, envió sus condolencias a través de las redes sociales: “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas”.

El mensaje del presidente español, Pedro Sánchez, tras el fatal choque entre dos trenes ocurrido en Toledo. @sanchezcastejon

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galáns, afirmó en declaraciones a la radiotelevisión pública TVE que Protección Civil pidió a su ayuntamiento, que preparara un pabellón deportivo para atender a las decenas de pasajeros.

Desde el Ministerio de Sanidad estamos movilizando todos los recursos a nuestra disposición y en coordinación con todas las instituciones competentes.



Estoy trabajando con el gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar.… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 28, 2026

“Todo nuestro cariño y apoyo a las víctimas y sus familias. Desde Madrid, movilizamos recursos de Samur-Protección Civil y Bomberos, que ya se dirigen a la zona para colaborar en las labores de emergencia”, dijo en X el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Conmocionados por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Todo nuestro cariño y apoyo a las víctimas y sus familias.



Desde Madrid, movilizamos recursos de SAMUR-Protección Civil y Bomberos, que ya se dirigen a la zona para colaborar en las labores de emergencia.



Todo… — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 28, 2026

En enero de este año, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario. Este fue el siniestro ferroviario más letal en el país desde un choque en 2013 que mató a 80 personas. El accidente de enero socavó la confianza de la población en la extensa red ferroviaria de alta velocidad.

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Agencia AP