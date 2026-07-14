Dua Lipa le declara la guerra al clan Trump por un proyecto turístico en Albania

LONDRES.– La llamada “revolución del flamenco” de Albania ha conseguido su defensora más destacada hasta la fecha después de que la estrella del pop Dua Lipa, hija de refugiados albano-kosovares, expresara su admiración por el movimiento de protesta contra un complejo turístico respaldado por la familia Trump en el país balcánico.

Mientras las manifestaciones contra el proyecto inmobiliario de 1800 millones de dólares entraban en su sexta semana, la cantante nacida en Londres, que se crió en parte en Pristina, ciudad natal de sus padres albanokosovares, describió los disturbios civiles como “inspiradores”, según reportó el diario británico The Guardian.

El año pasado Dua Lipa quedó maravillada con La Bombonera y recibió una camiseta por parte de Juan Román Riquelme

En una conversación con la académica y escritora albanesa Lea Ypi en su podcast Service95 Book Club, Lipa abordó el tema y dijo: “Me resulta muy inspirador ver cuánto le importa realmente a la gente”.

El proyecto, que prevé en parte una extensa construcción en Sazan, la única isla de Albania, cuenta con el respaldo de inversores liderados por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, y su esposa, Ivanka Trump. En un podcast publicado en mayo, Trump describió el complejo turístico proyectado como “enorme” y hermoso.

El proyecto se aceleró después de que el parlamento albanés modificara, de forma controvertida, la estricta legislación en diciembre de 2024 para permitir la construcción en zonas ambientalmente sensibles. No hay pruebas de que Kushner haya tenido participación alguna en dicho cambio.

Pero fue precisamente esta medida del parlamento la que, según Lipa, de 30 años, planteó dudas sobre la transparencia percibida del gobierno.

“Lo que realmente me preocupa es el principio de que el gobierno pueda simplemente cambiar la ley para eliminar la protección ambiental sin ningún tipo de consulta pública”, dijo Lipa a los oyentes.

Turistas en la isla donde se realizará el proyecto inmobiliario Ilir Tsouko - NYTNS

Además del desarrollo en Sazan, el proyecto prevé la construcción de otras 10.000 villas a lo largo de una franja de costa blanca y arenosa en la península de Zvërnec, frente a la ciudad.

Ambas zonas están deshabitadas y se consideran reservas naturales que albergan ecosistemas vitales y áreas de vida silvestre para aves y otras especies raras en el Adriático. Los eurodiputados advirtieron al país candidato a miembro de la UE que las negociaciones de adhesión podrían verse comprometidas si no se respetan las normas ambientales. Albania espera unirse al bloque para 2030.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, calificó el proyecto —la mayor inversión que jamás haya visto el antiguo Estado comunista— como “un regalo para Europa” y “una bendición” para una nación que, más de 30 años después de su adopción de la democracia, sigue estando entre las más pobres de Occidente. A pesar de la oposición, el veterano socialista se ha negado rotundamente a ceder.

La intervención de Lipa fue recibida con entusiasmo luego de más de un mes y medio de protestas masivas en Tirana, la capital albanesa.

Manifestantes portan pancartas y ondean la bandera nacional de Albania mientras protestan contra la construcción de un complejo turístico de lujo cerca de un área natural protegida en la costa sur de Albania, en Tirana - - AFP

Aleksander Trajce, quien dirige el principal grupo conservacionista del país, la Asociación para la Protección y Preservación del Medio Ambiente Natural en Albania (PPNEA), declaró al diario The Guardian que los comentarios de la cantante no solo eran “fantásticos, sino también oportunos”.

A pesar de las protestas, los promotores afirman que seguirán adelante de forma responsable, y aseguran que su prioridad sigue siendo la “gestión responsable, la mejora del medio ambiente, la creación de empleo y la generación de valor a largo plazo para las comunidades locales”.

Agencia AFP