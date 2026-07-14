Rusia acusó a Ucrania de “terrorismo” por los ataques contra buques en el mar de Azov

MOSCÚ.– Rusia acusó este martes a Ucrania de cometer “terrorismo” por la escalada de los ataques contra el tráfico marítimo en el mar de Azov, una vía estratégica por la que circula cerca de una cuarta parte de las exportaciones rusas de cereales.

La denuncia llegó después de que drones ucranianos atacaran 11 buques rusos durante la noche, según informó el comandante de las fuerzas de drones de Kiev, en una ofensiva que amplía la presión sobre una de las principales rutas marítimas bajo control ruso.

Un edificio de apartamentos arde tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania Danylo Antoniuk - AP

En un comunicado publicado en Telegram, el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, precisó que entre los blancos hubo cinco petroleros, cinco buques de carga seca y un remolcador. Según su balance, 116 embarcaciones fueron alcanzadas en los últimos nueve días, una cifra que da cuenta de la intensidad de la campaña.

El impacto de esa ofensiva también apareció reflejado en el testimonio de fuentes del sector, que pidieron mantener el anonimato por la sensibilidad del asunto.

Esas personas señalaron que varias embarcaciones fueron alcanzadas entre el 13 y el 14 de julio y se incendiaron. Una de ellas describió: "Están ahí como blancos ante un pelotón de fusilamiento. En un par de días, no quedará ni un solo barco intacto en el mar de Azov, solo barcos dañados“, afirmó.

La reacción de Moscú llegó pocas horas después. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo que los ataques de Kiev no pueden compararse con operaciones militares convencionales.

Autos calcinados y edificios semidestruidos tras el último ataque de misiles y drones rusos a Kiev HANDOUT - Ukrainian State Emergency Servic

"Lo que está haciendo el régimen ucraniano va más allá incluso de la piratería. Los piratas, al menos, saquean y se quedan con el botín“, declaró el funcionario ruso al cuestionar la naturaleza de las ofensivas.

Lavrov fue todavía más allá y aseguró que el objetivo de Ucrania no consiste en obtener una ventaja militar. "Pero en este caso, no beneficia ni a ellos ni a nadie más: el objetivo es simplemente causar daños e intimidar. Es terrorismo, puro y simple“, afirmó el canciller, quien responsabilizó a Kiev por la creciente tensión en el mar de Azov.

Ucrania rechazó de inmediato esas acusaciones. Una fuente militar aseguró que las operaciones tienen como único objetivo debilitar la capacidad de combate rusa. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania solo atacan objetivos militares u objetivos que contribuyen a reforzar la capacidad de combate de Rusia“, sostuvo la fuente, que negó que los cargamentos civiles formen parte de los blancos seleccionados.

La misma fuente afirmó que Rusia intenta presentar esos ataques como ofensivas contra embarcaciones civiles para justificar futuras acciones militares. "Los cargamentos civiles no se encuentran entre ellos. Al hablar de ataques contra buques civiles, Rusia busca un pretexto para justificar sus cínicos ataques contra la infraestructura civil ucraniana“, agregó.

Las declaraciones de ambos gobiernos reflejan un nuevo punto de tensión en la guerra. Ucrania exhibe el aumento de los ataques contra embarcaciones vinculadas al esfuerzo bélico ruso y Moscú denuncia que esas operaciones constituyen actos de terrorismo. Las dos partes sostienen versiones opuestas sobre la naturaleza de los blancos alcanzados y sobre las consecuencias de una campaña que ya impactó, según Kiev, sobre 116 buques en apenas nueve días.

El humo se eleva tras el más reciente bombardeo ruso sobre Kiev en la noche EVGEN KOTENKO - AFP

Junio, el mes más letal para los civiles ucranianos

Más civiles murieron en Ucrania en junio que en cualquier otro mes desde abril de 2022, informó este martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al advertir que Rusia intensificó los ataques con misiles de largo alcance.

Aprovechando la escasez de misiles para la defensa antiaérea de Ucrania, Rusia incrementó en los últimos meses sus bombardeos contra zonas urbanas densamente pobladas, en particular la capital, Kiev.

“Al menos 293 civiles murieron y otros 1990 resultaron heridos en Ucrania durante junio de 2026”, señaló la Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Agencias Reuters y AP