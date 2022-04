Amnistía Internacional envió una dura carta a Alberto Fernández por Venezuela

El organismo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional envió una dura carta al presidente Alberto Fernández en la que observa con preocupación sus declaraciones sobre Venezuela. Ayer, el primer mandatario señaló que “muchos” de los problemas de ese país “se han ido disipando con el tiempo”.

“Afirmar que los problemas en Venezuela están mermando es un grave diagnóstico para los derechos humanos”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y enfatizó: “La Argentina, en sus esfuerzos de apoyar una salida democrática de la crisis en ese país, debe tener presente la realidad que se vive bajo el gobierno de Nicolás Maduro y, en tanto autoridad que preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tiene que liderar el camino para la región”.

Así, en la misiva difundida hoy, Amnistía Internacional destacó que desde hace años documenta la crisis y las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela. “Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza han sido sistemáticas y generalizadas, por lo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, advirtió la entidad bajo la firma de su directora ejecutiva en la Argentina.

“Como miembro y presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Argentina no debería dejar duda sobre su compromiso con los derechos humanos, incluidos el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”, enfatizó el organismo, y subrayó: “En particular debe redoblar sus esfuerzos para exigir al gobierno de Venezuela que ponga fin a la política de represión; que permita que las y los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo de forma segura; que permita el acceso pleno y sin restricciones a la Misión de Determinación de los Hechos sin más demora, y que invite a las Relatorías Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, a visitar el país”.

La carta de Amnistía Internacional fue difundida hoy después de que el Presidente se refiriera a Venezuela durante un encuentro oficial que compartió con su par de Ecuador, Guillermo Lasso.

“Nosotros pensamos que ha llegado el momento de hablar de Venezuela. Como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando y convoco a los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil”, propuso el Presidente.

Después de remarcar el rol en Venezuela -un país denunciado por las violaciones a los derechos humanos- de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, Fernández planteó: “Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo. Estamos viendo cómo, a partir de los acuerdos del grupo de contacto, Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral. Y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad”.

La carta completa