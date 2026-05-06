La desopilante experiencia de León XIV con el servicio de atención al cliente de un banco tras ser elegido papa

CHICAGO.– Incluso el Vicario de Cristo puede verse frustrado por un representante de atención al cliente.

Aproximadamente dos meses después de que Robert Francis Prevost, un cardenal nacido en Chicago, se convirtiera en el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano, llamó a su banco en su país, contó un amigo cercano, el reverendo Tom McCarthy, a un grupo de católicos en Naperville, Illinois, la semana pasada.

Tom McCarthy con el Papa

El nuevo papa se identificó como Robert Prevost y dijo que deseaba cambiar el número de teléfono y la dirección que el banco tenía registrados, según relató McCarthy.

El papa respondió correctamente a las preguntas de seguridad.

Pero entonces, la mujer que atendía la llamada en el banco le dijo que no era suficiente: tendría que presentarse en persona en la sucursal.

“Él dijo: ‘Bueno, no voy a poder hacer eso’”, contó McCarthy en un video compartido en redes sociales, mientras recordaba la creciente frustración del nuevo Papa y el público reía. “Les di todas las respuestas de seguridad”.

La empleada del banco se disculpó. El papa intentó otra estrategia.

“¿Le importaría si le dijera que soy el papa León?”, preguntó, según McCarthy.

Ella le cortó la llamada.

El día en que el papa no pudo convencer a atención al cliente Bilal Hussein - AP

Incluso mientras lideran a más de mil millones de católicos en todo el mundo y viven rodeados de un esplendor dorado entre obras de arte invaluables, los papas a veces se ven atrapados en lo mundano, tanto por accidente como por decisión propia. En las primeras 24 horas del pontificado del papa Francisco en 2013, insistió en pagar su propia cuenta de hotel y recoger su propio equipaje, un gesto de humildad hacia el clero católico.

León proviene de orígenes modestos en Dolton, Illinois, un pequeño suburbio a las afueras de Chicago, antes de desempeñarse como obispo en Perú y ocupar un cargo influyente en el Vaticano cuando fue elegido papa hace casi un año.

McCarthy confirmó en un correo electrónico que la historia sobre el inconveniente con el banco era cierta. Había estado contándole a un grupo de católicos sobre su amistad con León en una reunión educativa dirigida a hombres y niños en una iglesia de Naperville.

El sacerdote es una figura conocida entre los católicos del South Side, un agustino y directivo en la escuela secundaria St. Rita of Cascia. Conoció a León en la década de 1980 en Chicago, donde ambos crecieron en barrios obreros similares de la ciudad y sus suburbios cercanos, y ha visitado al papa en el Vaticano.

Un vocero del Vaticano no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre el episodio con el banco.

El asunto se resolvió gracias a la intervención de otro sacerdote que tenía contacto con el presidente del banco, dijo McCarthy.

No hubo noticias sobre la representante de atención al cliente que había cortado la llamada con el cliente más famoso del banco.

“¿Se imaginan ser conocida como la mujer que le cortó el teléfono al papa?”, dijo McCarthy.