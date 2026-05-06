Una invasión de pavos reales desató caos y conflictos entre vecinos en un pueblo de Italia

El pueblo de Punta Marina, en la región de Rávena, en Italia, se enfrenta a una curiosa problemática desde hace varias semanas: una invasión de pavos reales. En el último tiempo, la colonia de esta especie de aves creció tanto que ahora se la calificó de intrusiva y generó numerosas protestas entre los vecinos del lugar, que no saben cómo convivir con ellos.

Muchos de los residentes del pueblo de menos de 3000 habitantes se quejan de los daños en los jardines que provocan estos animales al andar sueltos y del ruido constante que provocan con sus graznidos, según consignaron medios locales. Según estimaciones de la policía provincial, la colonia cuenta actualmente con entre 100 y 120 ejemplares.

A pesar de que se consideran animales de gran belleza, varios vecinos reportaron problemas para dormir debido a los llamados que las aves se hacen entre sí; los daños que dejan en las tejas al subir a los techos de las casas y las filtraciones de agua que esto provoca; y también registraron hasta los vehículos dañados.

Sin embargo, las opiniones en relación con cómo resolver la problemática están divididas. Mientras algunos piden que las autoridades hagan algo para controlar la invasión, otros —especialmente los activistas— no se oponen a que los animales caminen en libertad por las calles e instalaciones públicas del pueblo y ya los consideran como un “símbolo casi tradicional” de la región.

Los pavos reales que invaden el pueblo de Punta Marina en Italia

El municipio, en tanto, anunció que evalúa reubicar a los animales por motivos de “decoro e higiene”. En este marco, también se produjo un aumento considerable en las solicitudes de adopciones de estas aves por parte de particulares y de instituciones especializadas.

La agencia de noticias ANSA consignó que el Zoológico y Safari Rávena, conocido en la zona por rescatar animales, se ofreció a darle hogar a algunos de los pavos reales de Punta Marina. “El zoológico Safari Rávena está dispuesto a acoger a 20 pavos reales, 15 machos y 5 hembras, en su zona peatonal”, fue la oferta que realizó el establecimiento situado a pocos pasos de Mirabilandia, según informó la edición local del diario Il Resto del Carlino.

Para recibir a las aves, el zoológico solicitó a las autoridades que las capturen, les implanten un microchip para su seguimiento y se encarguen de su reubicación. En respuesta, la Municipalidad explicó que “todas las propuestas serán evaluadas”, pero que, mientras tanto, se deberá realizar un censo con la ayuda de drones.

Los pavo real son animales que se reproducen con gran facilidad BBC Mundo

La presencia de pavos reales en Punta Marina se registra desde hace ya al menos 12 años. En 2014, se estimaba que había diez, pero con el paso de los años, su número se multiplicó y, con el confinamiento por la pandemia de 2020, comenzaron a vivir, deambular por las calles del pueblo y posarse en los techos de las casas.

Producto de la sensación que generaron las aves, sobre todo por la viralización de videos que registraron vecinos y medios locales, en Punta Marina surgió un nuevo tipo de “turismo”, con personas que visitan la ciudad con el único objetivo de fotografiar a los pavos reales.