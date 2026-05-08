Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 8 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump sostiene que Irán está de acuerdo con frenar la producción de armas nucleares
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Irán está de acuerdo con frenar la producción de armamento nuclear para alcanzar un cese al fuego en Medio Oriente.
Así lo pronunció el mandatario estadounidense durante un una visita sorpresa a los trabajadores que están renovando la piscina reflectante del Monumento a Lincoln.
.@POTUS at the Lincoln Memorial Reflecting Pool: "We're negotiating with the Iranians. You probably heard, we took our 3 destroyers, and we rammed them through some pretty big stuff today, and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way." pic.twitter.com/LLxbP8VGPS— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026
Se reportan explosiones en el cielo de Teherán
Según informó Al Jaazera, se reportaron explosiones en el cielo de Teherán a raíz de la activación de los sistemas de defensa iraníes. El régimen señala que Estados Unidos atacó la ciudad y rompió el cese al fuego pautado hace dos semanas.
Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo no se firma "rápido"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a Irán con represalias “violentas” si no firma “rápido” un acuerdo, luego de que se reportaran ataques de Teherán contra tres buques norteamericanos en tránsito por el estrecho de Ormuz hacia el Golfo.
“Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo rápido”, dijo Trump desde su red Truth Social.
El mando militar central iraní había acusado más temprano a Estados Unidosde violar el alto el fuego en la guerra en Oriente Medio con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que tomaron represalias contra fuerzas estadounidenses en la zona.
Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionan a la ONU por bloqueo del estrecho de Ormuz
Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionaron este jueves a las Naciones Unidas para que exija a Irán el fin del bloqueo del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras una resolución sobre el tema afrontaba la amenaza de un veto por parte de Rusia.
Fuentes diplomáticas señalaron que Rusia, con poder de veto y aliado clave de Irán, advirtió que podría bloquear la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que una piedra angular de la estabilidad y el comercio mundiales”, declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, según consignó AFP.
Trump dice que la UE está de acuerdo en que Irán “nunca puede tener un arma nuclear”
El mandatario norteamericano afirmó este jueves que habló con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre Irán y las negociaciones comerciales en curso con la Unión Europea. Asimismo, advirtió que los aranceles podrían aumentar si el bloque no cumple ciertos compromisos.
“Discutimos muchos temas, incluyendo que estamos completamente unidos en que Irán nunca puede tener un arma nuclear,” escribió el presidente en una publicación de Truth Social.
Trump también aseguró que presionó a von der Leyen sobre los compromisos comerciales vinculados a lo que describió como un “Acuerdo Comercial Histórico” alcanzado en Turnberry el año pasado.
“He estado esperando pacientemente a que la UE cumpla su parte del Acuerdo Comercial Histórico que acordamos en Turnberry, Escocia, ¡el mayor Acuerdo Comercial de todos los tiempos! Se prometió que la UE cumpliría su parte del acuerdo y, según él, reduciría sus Aranceles a CERO!”, añadió.
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