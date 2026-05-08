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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 8 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Una imagen del ayatollah Ali Khamenei sobre los restos de un edificio en Beirut
Una imagen del ayatollah Ali Khamenei sobre los restos de un edificio en BeirutANWAR AMRO - AFP

Trump sostiene que Irán está de acuerdo con frenar la producción de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Irán está de acuerdo con frenar la producción de armamento nuclear para alcanzar un cese al fuego en Medio Oriente.

Así lo pronunció el mandatario estadounidense durante un una visita sorpresa a los trabajadores que están renovando la piscina reflectante del Monumento a Lincoln.

Se reportan explosiones en el cielo de Teherán

Según informó Al Jaazera, se reportaron explosiones en el cielo de Teherán a raíz de la activación de los sistemas de defensa iraníes. El régimen señala que Estados Unidos atacó la ciudad y rompió el cese al fuego pautado hace dos semanas.

Se reportan explosiones en el cielo de Teherán
Se reportan explosiones en el cielo de Teherán

Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo no se firma "rápido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a Irán con represalias “violentas” si no firma “rápido” un acuerdo, luego de que se reportaran ataques de Teherán contra tres buques norteamericanos en tránsito por el estrecho de Ormuz hacia el Golfo.

“Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo rápido”, dijo Trump desde su red Truth Social.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionan a la ONU por bloqueo del estrecho de Ormuz

Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionaron este jueves a las Naciones Unidas para que exija a Irán el fin del bloqueo del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras una resolución sobre el tema afrontaba la amenaza de un veto por parte de Rusia.

Fuentes diplomáticas señalaron que Rusia, con poder de veto y aliado clave de Irán, advirtió que podría bloquear la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump dice que la UE está de acuerdo en que Irán “nunca puede tener un arma nuclear”

El mandatario norteamericano afirmó este jueves que habló con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre Irán y las negociaciones comerciales en curso con la Unión Europea. Asimismo, advirtió que los aranceles podrían aumentar si el bloque no cumple ciertos compromisos.

“Discutimos muchos temas, incluyendo que estamos completamente unidos en que Irán nunca puede tener un arma nuclear,” escribió el presidente en una publicación de Truth Social.

El presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
El presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der LeyenJacquelyn Martin - AP
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