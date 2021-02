El candidato indígena modificó el tema para incluir su nombre y lo hizo viral a través de redes sociales Fuente: AFP - Crédito: Rodrigo Buendia

QUITO (AFP).- Fue la sorpresa de la elección pero también causó polémica. El líder indígena de izquierda de Ecuador, Yaku Pérez, quien pelea con el exbanquero de derecha Guillermo Lasso por entrar en el ballottage tras las presidenciales del domingo pasado, pidió ayer disculpas por usar en su campaña una canción de la banda uruguaya Cuarteto de Nos sin pedir permiso. Sus palabras se dieron a conocer luego de que el grupo anunciara que analizaba la posibilidad de tomar medidas legales.

En un comunicado oficial que emitió ayer a través de redes sociales, dijo: "Lamento mucho el inconveniente relacionado con la canción 'Gaucho Power' de la banda musical El Cuarteto de Nos. Debo señalar que la edición de la letra Yaku Power fue un aporte ciudadano a la campaña política".

Asimismo, escribió: "Hemos tomado los correctivos respectivos y procedido a bajar de nuestras redes sociales el contenido", en alusión al spot político que había montado con este tema y en el que había utilizado la canción tal cual pero cambiado la palabra "Gaucho" por el nombre "Yaku". De hecho así promovía su candidatura a la presidencia de Ecuador, con el hashtag #YakuPower, de acuerdo con lo publicado por el diario El País.

Así la promocionó cuando la dio a conocer: "El sentir popular se debe respetar. Tengan por seguro que vamos a cuidar hasta su último voto. Gracias por su infinito apoyo que nos convirtieron en #YakuPower", expresó en Twitter.

Con las modificaciones hechas para la ocasión, la letra del tema por ejemplo dice: "Este Yaku no se agacha, con la frente en alto marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Y abraza su libertad porque la supo perder y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer".

Hasta el momento, Pérez cuenta con el 19,92 por ciento de los votos mientras que Lasso, el otro candidato que podría pelear con el ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, la presidencia, contabiliza 19,60 por ciento con el 98 por ciento de las mesas analizadas.

La segunda vuelta está pactada para el 11 de abril.

La reacción de la banda

"Nos hemos enterado del uso indebido de nuestra canción Gaucho Power en la campaña electoral del candidato ecuatoriano Yaku Pérez y estamos exigiendo la baja de la misma", escribió el grupo horas atrás en su cuenta de Instagram.

Además afirmó que no se involucra en política y, por lo tanto, no admite que su música sea utilizada con fines proselitistas, "no importa por qué candidato ni de qué rama política".

Por su parte la mánager del grupo, Verónica Piana, indicó: "Queremos que no se utilice más la canción. Correspondería una disculpa pública por haberla usado sin nuestro permiso".

La canción, que forma parte del álbum Apocalipsis Zombie (2017), fue alterada por la campaña de Pérez, quien hizo además un videoclip para la misma que muestra al líder indígena, de 51 años y declarado opositor del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y su delfín, Arauz, en diferentes situaciones. La etiqueta #YakuPower acompaña la pieza, que circula desde febrero.

