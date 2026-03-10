Tensión en Medio Oriente: reportan ataques de Irán en Abu Dhabi, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait

DUBAI.– Irán prometió el martes combatir “el tiempo que sea necesario” y advirtió que no permitirá ninguna exportación de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente norteamericano, Donald Trump, “terminará pronto”.

“Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario“, declaró el canciller iraní, Abbas Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News, mientras el régimen islámico mantenía la presión sobre Medio Oriente con una nueva ola de ataques contra Israel y los países árabes de la región.

Manifestantes ondean banderas iraníes y sostienen un retrato del fallecido líder supremo de Irán y de su hijo, en Bagdad, Irak, el 9 de marzo de 2026 Hadi Mizban� - AP�

“Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra”, declaró en sintonía la Guardia Revolucionaria, próxima al nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei –hijo del asesinado ayatollah Ali Khamenei–, en un comunicado difundido por medios iraníes.

Otro alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, pareció amenazar al propio presidente estadounidense, al escribir en X que “Irán no teme tus amenazas vacías. Incluso aquellos más grandes que tú no pudieron eliminar a Irán. Ten cuidado de que no seas tú el eliminado”.

Por su parte, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington empezó el conflicto hace 10 días.

Una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, Irán, el lunes 2 de marzo de 2026 Mohsen Ganji� - AP�

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró el secretario en una conferencia de prensa en el Pentágono.

Horas antes, durante una rueda de prensa en Florida, Trump había afirmado que la guerra “terminará pronto” y en una entrevista con Fox News el lunes dijo que podría estar dispuesto a dialogar con Irán, según informó el martes la cadena de noticias.

Las sirenas de misiles entrantes sonaron de madrugada en el centro de negocios de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, y en Bahréin, donde las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. Arabia Saudita dijo que destruyó dos drones sobre su región petrolera oriental y en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis drones.

Las sirenas sonaron en Jerusalén más tarde en la mañana y se oyeron explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar el fuego entrante, no mucho después de que el Ejército dijera que había detectado un lanzamiento de misiles iraní.

Una topadora retira los escombros de comercios destruidos en un edificio que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 10 de marzo de 2026 Hussein Malla� - AP�

“Definitivamente no estamos buscando un alto el fuego”, escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf. “Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán“.

Testigos en Teherán dijeron haber oído varias explosiones por la tarde mientras Israel iniciaba una nueva oleada de ataques aéreos.

Presión para Estados Unidos

Además de disparar misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, Irán también ha golpeado infraestructura energética y el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para el comercio de petróleo, lo que ha hecho que los precios del crudo se disparen. Los ataques parecen destinados a generar suficientes penurias en la economía mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

El crudo Brent, el estándar internacional, se disparó a casi 120 dólares el lunes antes de retroceder, pero aún rondaba los 90 dólares por barril el martes, casi 24% más alto que cuando empezó la guerra el 28 de febrero.

También retrocedieron los precios del gas en Europa, alrededor de un 15%.

Pozos en el campo petrolero de San Ardo, en San Ardo, California, el lunes 9 de marzo de 2026 Nic Coury� - FR171100 AP�

Trump, quien previamente había dicho que la guerra podría durar un mes o más, trató de restar importancia a los crecientes temores de que pudiera durar aún más, diciendo que iba a ser una “breve excursión”.

Por otro lado, para aliviar los precios internacionales, el mandatario norteamericano dijo sin dar detalles que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países, después de haber mantenido una conversación “positiva”, según él, con el presidente ruso, Vladimir Putin. El crudo ruso está bajo sanciones occidentales a raíz de la invasión de Ucrania.

Un surtidor muestra el precio por litro de distintos tipos de gasolina en una estación de servicio en Ciudad de Kuwait el 10 de marzo de 2026 YASSER AL-ZAYYAT� - AFP�

Pese a las declaraciones de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que “aún no hemos terminado” en Irán, y aseguró que su ofensiva le está “rompiendo los huesos” al poder de Teherán.

“Nuestro objetivo es lograr que el pueblo iraní se sacuda el yugo de la tiranía, (pero) en última instancia depende de ellos”, dijo Netanyahu durante una reunión con líderes del sistema hospitalario y de salud de Israel. “No hay duda de que con las acciones tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos”.

Evitan el estrecho de Ormuz

Irán ha impedido que los buques petroleros usen el estrecho de Ormuz, la ruta marítima entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán –la puerta de entrada al océano Índico– por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Los ataques a buques mercantes cerca del estrecho han provocado la muerte de al menos siete marinos, según la Organización Marítima Internacional.

Un buque de grano fue probablemente atacado en el golfo Pérsico el martes frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, y el capitán informó de una salpicadura y un fuerte estruendo cerca, según un centro de monitoreo dirigido por el Ejército británico.

Un hombre pasa frente a comercios cerrados en el casi vacío bazar tradicional de Tajrish, en el norte de Teherán, Irán, el martes 10 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

En una publicación en redes sociales, Trump pareció no reconocer la situación, diciendo: “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Ormuz, serán golpeados por los Estados Unidos de América veinte veces más fuerte de lo que han sido golpeados hasta ahora”.

La Guardia Revolucionaria de Irán redobló la apuesta, diciendo en un comunicado que “no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Un hombre camina cerca de una pancarta exhibida en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 10 de marzo de 2026 -� - AFP�

Mientras tanto, Amin Nasser, el presidente y director general de la gigante petrolera saudí Aramco, dijo que los buques petroleros estaban siendo redirigidos para evitar el estrecho de Ormuz y que su oleoducto este–oeste alcanzaría su capacidad total de 7 millones de barriles al día, que llegarán al puerto del mar Rojo de Yanbu esta semana.

“La situación en el estrecho de Ormuz está bloqueando volúmenes considerables de petróleo de toda la región”, dijo, y agregó que un suministro más ajustado probablemente impulsaría aún más el precio por barril a nivel mundial, lo que se traduciría en mayores costos para la nafta y el combustible de aviación.

“Si esto dura mucho tiempo, eso tendrá un impacto serio en la economía mundial”, dijo Nasser.

Ataques aéreos en Irak

A medida que el conflicto se ha extendido por la región, Israel ha lanzado múltiples ataques contra Hezbollah en el Líbano y el grupo terrorista libanés –respaldado por Irán– ha respondido disparando misiles hacia Israel.

Milicias proiraníes en Irak también han lanzado ataques contra bases de Estados Unidos en el país desde el inicio del conflicto.

Temprano el martes, una de esas milicias, la 40ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular en la ciudad de Kirkuk, fue alcanzada por un ataque aéreo que mató al menos a cinco milicianos e hirió a otros cuatro, según funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato.

No estaba claro de inmediato quién estaba detrás de los ataques.

Una explosión estalla tras un ataque aéreo israelí contra la aldea de Abbasiyeh, en el sur del Líbano, el 10 de marzo de 2026 KAWNAT HAJU� - AFP�

Mientras tanto, el ejército israelí dijo que completó una serie de ataques dirigidos al brazo financiero de Hezbollah, al-Qard Al–Hasan. Israel había atacado varias sucursales del grupo en el sur y el este de Líbano la semana pasada.

Tel Aviv también reiteró un aviso para que todos los residentes del sur de Líbano evacúen sus hogares, diciendo que planea “operar con fuerza” contra Hezbollah en la zona.

Desde que empezó la guerra, al menos 1230 personas han muerto en Irán, al menos 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.

En total han muerto siete miembros de las fuerzas armadas norteamericanas.

Agencias AP y AFP