La elección del hijo de Khamenei como nuevo líder supremo de Irán parece cerrar el camino a un rápido fin de la guerra

DUBAI.– Irán nombró el lunes a Mojtaba Khamenei para suceder a su difunto padre como líder supremo, una señal de que los sectores más duros siguen firmes en el poder y que parece cerrar cualquier vía hacia un rápido final de la guerra en Medio Oriente.

Tras más de una semana de ataques contra la teocracia iraní, la Asamblea de Expertos del país eligió al clérigo de 56 años, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria –la fuerza paramilitar del país– como la máxima autoridad del régimen islámico. La Guardia ha estado disparando misiles y drones contra Israel y los estados árabes del Golfo desde que el ayatollah Ali Khamenei, que había gobernado Irán durante 37 años, fue asesinado durante la primera andanada de la guerra.

Una manifestante sostiene una imagen del nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en el centro de Teherán, el 9 de marzo de 2026 STR� - AFP�

El nombramiento comporta un nuevo gesto de desafío por parte del asediado liderazgo de Irán tras más de una semana de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, lo que sugiere que Teherán no está cerca de renunciar a lo que considera una lucha por la existencia del país.

Los mercados mundiales se desplomaron tras la noticia, y el crudo Brent, referencia internacional, se disparó a casi 120 dólares por barril el lunes, alrededor de un 65% más que cuando comenzó la guerra, antes de retroceder.

Por otro lado, los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz frenaron casi por completo el paso de petroleros por la ruta marítima clave por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Un incendio ardía en una instalación petrolera atacada por Irán en Emiratos Árabes Unidos, la única refinería de petróleo de Bahréin parecía haber sido alcanzada y Arabia Saudita dijo que había interceptado varios drones que atacaban el yacimiento petrolero de Shaybah.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, el 9 de marzo de 2026 IBRAHIM AMRO� - AFP�

En Israel, las sirenas sonaron varias veces el lunes mientras los drones y misiles de Irán seguían cayendo. Un hombre murió en el centro de Israel en un ataque con misiles, la primera muerte de este tipo en Israel en una semana, y una mujer resultó herida.

Israel afirmó haber atacado la ciudad iraní de Isfahán, y dijo que había golpeado allí centros de mando de la Guardia Revolucionaria y de su fuerza voluntaria Basij, así como una instalación de producción de motores de cohetes y sitios de lanzamiento de misiles. No hubo confirmación inmediata por parte de Irán.

Por su parte, el Ministerio turco de Defensa dijo que las defensas de la OTAN habían interceptado un misil balístico que entró en el espacio aéreo del país. Es la segunda interceptación en Turquía desde el inicio de la guerra.

Alineados con el nuevo líder

Políticos e instituciones emitieron declaraciones de lealtad al nuevo líder supremo.

“Obedeceremos al comandante en jefe hasta la última gota de nuestra sangre”, afirmó un comunicado del consejo de defensa.

Los iraníes consultados por teléfono por Reuters mostraron posturas divididas: los partidarios del gobierno celebraron la elección como una muestra de desafío frente a sus enemigos, mientras que los opositores temen que frustre sus esperanzas de cambio.

Una multitud se reúne durante una manifestación en apoyo al ayatollah Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

“Estoy muy feliz de que sea nuestro nuevo líder. Fue una bofetada a nuestros enemigos que pensaban que el sistema colapsaría con la muerte de su padre. El camino de nuestro difunto líder continuará”, dijo Zahra Mirbagheri, una estudiante universitaria de 21 años de Teherán.

Muchos iraníes habían celebrado la muerte del Khamenei padre, semanas después de que sus fuerzas de seguridad mataran a miles de manifestantes antigubernamentales durante los peores disturbios internos desde la Revolución iraní de 1979. Sin embargo, desde entonces ha habido pocas señales de nuevas protestas, ya que los activistas temen salir a las calles mientras el país está bajo ataque.

“La Guardia Revolucionaria y el sistema siguen siendo poderosos. Tienen decenas de miles de fuerzas listas para luchar para mantener este régimen. Nosotros, la gente, no tenemos nada”, dijo Babak, un empresario de 34 años de la ciudad central de Arak, quien pidió mantener su apellido en reserva.

Policías se suben al techo de su patrullero durante una manifestación en apoyo al ayatollah Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

Israel dice que su objetivo de guerra es derrocar el sistema de gobierno clerical de Irán. Washington había señalado inicialmente que su meta era destruir la capacidad misilística y el programa nuclear iraní, pero posteriormente, el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que la guerra solo podría terminar con un gobierno iraní que se muestre obediente.

Tel Aviv había advertido que mataría a quien sucediera al Khamenei padre a menos que Irán pusiera fin a sus políticas hostiles. Trump, por su parte, ha calificado al joven Khamenei como un sucesor “inaceptable” y había vuelto a exigir el domingo que Washington tenga voz en la elección del líder supremo de Irán.

Personas se reúnen en una manifestación en apoyo al ayatollah Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

Después del anuncio, los medios estatales iraníes mostraron grandes multitudes en las calles de varias ciudades expresando su apoyo al nuevo líder, portando banderas iraníes y retratos de su padre.

En Isfahán, la televisión estatal informó que se escucharon explosiones cercanas, aparentemente producto de ataques aéreos, mientras simpatizantes del régimen se reunían en la histórica plaza Imam, coreando “Dios es el más grande” bajo un escenario con retratos de Ali y Mojtaba Khamenei. En Teherán, se podía escuchar a un recitador entonar: “O la muerte o Khamenei, nuestra sangre conduce al paraíso.”

Más duro que su padre

El Khamenei más joven, a quien no se había visto públicamente desde que empezó la guerra, ha sido considerado durante mucho tiempo como un posible sucesor, incluso antes de que el ataque israelí matara a su padre. Su esposa, Zahra Haddad Adel, murió en el mismo ataque israelí que mató al ayatollah Ali Khamenei, de 86 años.

Figuras políticas dentro de Irán han criticado que se entregue el título de líder supremo por herencia, comparándolo con la monarquía derrocada durante la Revolución Islámica de 1979. Pero los principales clérigos de la Asamblea de Expertos parecieron votar por la continuidad.

Khamenei, de quien se cree que apoya posturas aún más duras que las de su difunto padre, ahora estará al mando de las fuerzas armadas de Irán y de cualquier decisión relacionada con el programa nuclear de Teherán.

Un cartel del ayatollah Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

Aunque los principales sitios nucleares del país están en ruinas después de que Estados Unidos los bombardeara durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, todavía hay uranio altamente enriquecido en Irán que está a un paso técnico de alcanzar niveles aptos para armas. El nuevo líder supremo podría optar por hacer lo que su padre nunca hizo: construir una bomba nuclear.

Tanto la Guardia Revolucionaria como el grupo terrorista libanés Hezbollah, respaldado por Irán, emitieron comunicados en los que expresaron su apoyo al joven Khamenei.

El alto funcionario de seguridad iraní Ali Larijani, en declaraciones a la televisión estatal iraní, elogió a la Asamblea de Expertos por reunirse “valientemente” incluso mientras continuaban los ataques aéreos en Teherán. Señaló además que Khamenei fue entrenado por su padre y que “puede manejar esta situación”.

Ataques a la infraestructura energética

Arabia Saudita arremetió contra Irán tras frustrar un ataque con drones contra su enorme yacimiento petrolero de Shaybah, y afirmó que Teherán sería el “mayor perdedor” si continúa atacando a los estados árabes.

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades dijeron que dos personas resultaron heridas por metralla de la intercepción de misiles iraníes sobre la capital, Abu Dabi.

Irán atacó también a Kuwait, Qatar y Bahréin, donde golpeó en una zona residencial e hirió a 32 personas, incluidos varios chicos, según las autoridades. Otro ataque pareció haber provocado un incendio en la única refinería de petróleo del páis, enviando densas columnas de humo al aire.

Una fotografía tomada el 9 de marzo de 2026 muestra un panel electrónico con los precios del combustible en la moneda local, el riyal saudí, en la capital de Arabia Saudita, Riad FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Bahréin también ha acusado a Irán de dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque su autoridad de electricidad y agua dijo que el suministro seguía en funcionamiento. Las plantas desalinizadoras abastecen de agua a millones de residentes en la región, lo que aviva nuevos temores de riesgos catastróficos en naciones desérticas y áridas.

El lunes, la compañía petrolera estatal del reino insular declaró una situación de fuerza mayor para sus envíos de petróleo, informó la agencia estatal Bahrain News Agency, una maniobra legal que libera a una empresa de sus obligaciones contractuales debido a circunstancias extraordinarias. Insistió en que la demanda local aún podía cubrirse.

Una fotografía tomada el 9 de marzo de 2026 muestra una vista general de la planta de regasificación Bizkaia Bay Gas (BBG) en la ciudad vasca española de Zierbena ANDER GILLENEA� - AFP�

En Irak, las defensas aéreas derribaron un dron mientras atacaba un complejo militar estadounidense dentro del Aeropuerto Internacional de Bagdad, dijo a AP una fuente de seguridad bajo condición de anonimato. No se reportaron heridos ni daños. No estaba claro de inmediato quién estaba detrás del ataque, pero milicias respaldadas por Irán han atacado la base anteriormente.

Al mismo tiempo, el Ejército de Estados Unidos informó que un miembro del servicio murió por heridas derivadas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudita el 1 de marzo. Ya han muerto siete soldados norteamericanos.

El buque LNG Dubhe, sale del puerto de Bilbao tras su escala en la planta de regasificación Bizkaia Bay Gas (BBG), en la ciudad vasca española de Zierbena, el 9 de marzo de 2026 ANDER GILLENEA� - AFP�

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a primera hora del lunes que el personal no esencial y las familias de todo el personal abandonaran Arabia Saudita tras la escalada de ataques.

Otras ocho misiones diplomáticas de Estados Unidos han ordenado que se retiren todos salvo el personal clave: Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y los consulados en Karachi, Pakistán, y Adana, Turquía.

El petróleo supera los 100 dólares

La guerra ha cerrado de hecho el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado transportado por mar, frente a las costas de Irán. Con los petroleros incapaces de navegar desde hace más de una semana, los productores se han quedado sin capacidad de almacenamiento y están siendo obligados a detener la producción.

Los futuros del crudo Brent subían cerca de 12,5%, hasta los 104,44 dólares por barril hacia las 12.00 hora central (9.00 en la Argentina), después de haber alcanzado previamente un pico de 119,50 dólares.

La perspectiva de una crisis energética prolongada –que revive recuerdos del shock petrolero de Medio Oriente en los años 70– hizo que las bolsas de Asia y Europa entraran en caída libre, y los futuros indicaban que la tendencia probablemente alcanzaría a Wall Street cuando abriera el lunes.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

El precio de la nafta tiene un fuerte impacto político en Estados Unidos, donde los republicanos de Trump esperan mantener el control del Congreso en las elecciones de medio término de noviembre. El republicano fue reelecto en 2024 tras prometer poner fin a las guerras en el extranjero y reducir el costo de vida.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando se elimine la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”, publicó Trump el domingo por la noche en Truth Social. “¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!”.

Nuevos bombardeos contra el Líbano

Columnas de humo se elevaron sobre Beirut después de que Israel llevara a cabo ataques aéreos contra sus suburbios del sur el lunes.

Antes de los ataques, el Ejército israelí dijo que operaría contra objetivos asociados con la institución financiera vinculada a Hezbollah al-Qard Al-Hasan -que, según Israel, financia al grupo terrorista- y reiteró su advertencia a los residentes de los suburbios del sur de Beirut para que huyeran.

Columnas de humo se elevan desde el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, el 9 de marzo de 2026 STR� - AFP�

La guerra ha matado al menos a 1230 personas en Irán, al menos a 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios. Otra persona murió en Israel por un ataque de asma mientras se dirigía a un refugio. Israel informó el domingo de las primeras muertes de soldados, al señalar que dos murieron en el sur de Líbano, donde su Ejército combate contra Hezbollah.

Agencias AP y Reuters