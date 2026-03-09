Trump le pidió a Australia que le conceda asilo a jugadoras de la selección de fútbol iraní.

WASHINGTON.- En medio de la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Australia para que le conceda asilo al equipo iraní de fútbol femenino, después de que las jugadoras se negaran a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia. Dijo que si las obligan a repatriarse “serán asesinadas”.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas”, dijo Trump en su red Truth Social. “No lo haga, señor primer ministro; conceda asilo. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen”, añadió el mandatario estadounidense, dirigiéndose al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El pedido de Trump al premier australiano

Este domingo, el equipo de fútbol femenino iraní quedó eliminado de la competencia luego de perder por 2 a 0 contra Filipinas. Tras ese resultado, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (Fifpro), que representa a nivel mundial a miles de futbolistas, se mostró preocupada por el bienestar del equipo. Es que las deportistas tienen que regresar a Irán tras ser tildadas de “traidoras en tiempos de guerra” por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido.

FIFPRO Asia/Oceania has released the following statement calling on AFC and FIFA to ensure the safety and wellbeing of Iran's Women's National Team players. pic.twitter.com/5izRBHvkOg — FIFPRO Asia/Oceania (@FIFPROAsiaOce) March 6, 2026

La decisión de las jugadoras de permanecer en silencio durante el himno de Irán antes de su primer partido contra Corea del Sur fue calificada por un comentarista de la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán como “la cúspide de la deshonra”. Luego, el equipo entonó el himno antes de su segundo partido contra Australia, lo que provocó el temor entre los defensores de los derechos humanos de que las mujeres hubieran sido coaccionadas por autoridades gubernamentales.

Cuando se le preguntó al gobierno de Australia si les concedería asilo a las jugadoras, Matt Thistlethwaite, viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio, respondió que el país no podía “entrar en circunstancias individuales por motivos de privacidad”.

Con información de AFP y Reuters