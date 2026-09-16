Ed Sheeran enfrenta una crisis en su gira tras la exclusión de uno de sus músicos por apoyar a Palestina

LONDRES.– Un discurso a favor de Palestina terminó por desarmar el elenco que acompaña a Ed Sheeran en su gira. El rapero estadounidense Macklemore fue apartado del Loop Tour tras sus intervenciones en Nueva Jersey y, el martes 15 de septiembre, otros cuatro artistas anunciaron su retirada en solidaridad.

Sheeran dijo que intentó evitar la exclusión, pero los dueños de varios estadios amenazaron con impedir los conciertos si el rapero seguía en el programa. El rapero de “Thrift Shop” exclamó “¡Palestina libre!” durante la fecha del 5 de septiembre en Nueva Jersey.

El artista Macklemore aparece en la serie de conciertos de verano "Good Morning America" de ABC en Central Park, Nueva York, el 22 de julio de 2022 (izquierda), y Ed Sheeran aparece en el estreno de la película "F1 The Movie" en Londres el 23 de junio de 2025 AP

La etapa norteamericana comenzó el 13 de junio en Glendale, Arizona, y tiene fechas hasta el 7 de noviembre, en Tampa. Su próximo show será el 19 de septiembre en Filadelfia. Luego llegará el tramo sudamericano: Sheeran tiene agendado un show el 29 de noviembre en el estadio de Huracán, en Buenos Aires.

Macklemore, conocido por el éxito “Thrift Shop”, participaba como telonero: actuaba antes del espectáculo principal. Durante los conciertos de principios de septiembre en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, expresó su apoyo a los palestinos. También aclaró ante el público judío que sus críticas a Israel y al genocidio no estaban dirigidas contra esa comunidad.

“A todos mis hermanos y hermanas judíos, la crítica a Israel, la crítica al apartheid, estar en contra del genocidio, de ninguna manera es una crítica hacia ustedes”, dijo durante el concierto en Nueva Jersey. ”Este mensaje es por la paz, el amor, para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad”.

El lunes 14 anunció que había sido excluido.

Macklemore Jack Plunkett - Invision

El rapero tenía un historial de activismo por esa causa. En 2024 publicó “Hind’s Hall”, una canción en apoyo a las protestas propalestinas y en memoria de Hind Rajab, la niña palestina que murió por disparos de tropas israelíes en Gaza. Sus intervenciones también despertaron críticas de organizaciones que las consideran hostiles hacia los judíos.

Según Macklemore, una figura decisiva fue Robert Kraft, dueño del equipo de fútbol americano New England Patriots y del Gillette Stadium, en Massachusetts. El músico aseguró que Sheeran le contó que Kraft había sumado a otros propietarios a un ultimátum: si él permanecía en la gira, el británico no podría usar sus estadios. La promotora Messina Touring Group confirmó que los recintos se negaron a recibirlo.

Kraft defendió el veto y lo vinculó con las recientes actuaciones del rapero y con lo que describió como antecedentes de retórica e imágenes antisemitas. Negó que pretendiera silenciar la defensa de los palestinos y sostuvo que esa causa no debía ir en detrimento de la comunidad judía ni omitir la responsabilidad de Hamas. Macklemore rechazó que sus comentarios fueran antisemitas.

Grupos proisraelíes y la cantante estadounidense Pink, que es judía, han señalado que los comentarios de Macklemore ponen en peligro la seguridad de las personas judías y proisraelíes en los eventos.

La cantante Pink VALERIE MACON - AFP

También señalan un disfraz que Macklemore lució en 2014, que incluía una peluca negra, una barba y una nariz ganchuda postiza, y que, según los críticos, recurría ‌a estereotipos antisemitas.Macklemore se disculpó posteriormente por ello.

El posteo del músico

Después de que Macklemore emitiera el lunes un extenso comunicado sobre su salida de la gira, Sheeran recurrió a Instagram para exponer su versión.

“Que Macklemore saliera de la gira fue decisión del promotor, no fue mía”, escribió el martes. “Nunca decepcionaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de gira y a los otros artistas de apoyo y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

En su comunicado del martes, Sheeran dijo que “no es cómplice” y que tiene sus propias opiniones sobre la guerra en Gaza.

“Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política: mi audiencia incluye a jóvenes, a menudo niños, de todos los orígenes. Quienes vienen a mi show no esperan un foro político”, escribió.

Aunque Sheeran no ha sido tan explícito políticamente como otros artistas, en el pasado ha expresado apoyo a algunas causas. Actuó en el Concert for Ukraine en 2022, que recaudó dinero para ucranianos afectados por la invasión rusa, y colaboró con una banda ucraniana en un sencillo benéfico. También ha hecho campaña contra el racismo en el Reino Unido y ha criticado al gobierno de su país por recortar la financiación para las artes.

Retirada

Entre quienes se retiraron está Finneas, cantante, productor y hermano de Billie Eilish, que debía abrir los shows sudamericanos. También lo hicieron la banda danesa Lukas Graham y el irlandés Aaron Rowe, previstos para las fechas estadounidenses. Beoga, un grupo irlandés de música tradicional, tenía otra función: acompañaba a Sheeran durante parte de su actuación.

Los artistas cuestionaron que el poder económico de los dueños de estadios condicionara lo que pueden decir sobre Gaza. Rowe y Beoga apelaron a la historia de colonización de Irlanda para explicar su posición. Algunos subrayaron que su amistad con Sheeran continuaba pese al desacuerdo.

“No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz por los oprimidos”, escribió Finneas. Su retirada también alcanza al recital de Buenos Aires, donde figuraba como invitado en el calendario oficial de Sheeran.

Críticas de Thunberg y Waters

La sueca Greta Thunberg y otros activistas criticaron al cantante británico Ed Sheeran después de que Macklemore fuera apartado de su gira.

Geta Thunberg en la flotilla de Gaza LLUIS GENE - AFP

“Ed, aquí solo hay una víctima: el pueblo palestino”, dijeron Thunberg y el grupo activista Humanti Project, en una publicación en Instagram el martes por la noche.

El exintegrante de Pink Floyd Roger Waters, conocido por su activismo, también tuvo fuertes palabras hacia Ed Sheeran.

“Tengo un breve mensaje para ustedes. Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay personas que hacen lo correcto. El rapero Macklemore es uno de ellos”, dijo en una publicación de Instagram el 16 de septiembre. “Y hay imbéciles como tú, que hacen lo incorrecto. Adiós”, dijo aters.

Agencias AP, AFP y Reuters