Eduardo Bolsonaro, el artífice de la cinematográfica huida de su hermano Flavio a EE.UU.

BRASILIA.- En la repentina salida del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, menos de tres días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, hay una figura central que impulsó al senador a huir del país y que ideó una serie de estrategias para poder hacerlo posible: su hermano, Eduardo Bolsonaro.

Según pudo saber el medio brasileño O Globo, Eduardo Bolsonaro fue el principal artífice de la huida de su hermano. Él y el expresentador de Jovem Pan, Paulo Figueiredo, habían mantenido conversaciones con autoridades del gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de acoger a Flavio en caso de una derrota.

El ex diputado brasileño Eduardo Bolsonaro habla durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, EEUU, el 20 de febrero de 2025. Jose Luis Magana - FR159526 AP

Asimismo, fue el ideólogo de la campaña de desinformación que circuló durante todo el día de ayer para desorientar acerca del verdadero paradero de Flavio y facilitar su huida. De acuerdo a la información recopilada por O Globo, el ex parlamentario brasileño envío información falsa a sus allegados bolsonaristas y contradijo las afirmaciones que indicaban el paradero de Flavio.

Eduardo había alentado públicamente a Flavio a salir de Brasil si perdía las elecciones del domingo pasado.

El abogado, de 42 años, es el tercer hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y ocupa un rol central dentro del poder que ejerce el clan Bolsonaro tanto dentro como fuera Brasil.

El avión que llevó a Flavio Bolsonaro, durante la escala en Guayaquil MARCOS PIN - AFP

Sobre el exdiputado, que reside en Estados Unidos desde 2025 y cuenta con residencia permanente en ese país, rige un pedido de detención del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, dado a que en junio pasado fue condenado a cuatro años de prisión por haber presionado al gobierno de Donald Trump para que impusiera sanciones contra Brasil durante el proceso judicial contra su padre por el intento de golpe de Estado.

La orden de arresto de Eduardo fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, una figura enfrentada políticamente con la familia Bolsonaro, quien también dispuso la cancelación del pasaporte brasileño del exlegislador y ayer de su hermano Flavio.

“El acusado no puede beneficiarse de su propio comportamiento indebido al huir del territorio nacional hacia un lugar desconocido con el propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”, sostuvo entonces De Moraes en su fallo.

Los vínculos con Trump

Eduardo Bolsonaro ha desempeñado un papel clave como nexo entre su hermano y la administración estadounidense de Donald Trump, una relación que cobró especial relevancia durante la campaña electoral. Se ha reunido en oportunidades con Trump y ha mediado con su administración para defender los intereses de su familia en Brasil.

Eduardo, que vive en el estado de Texas, construyó una sólida red de contactos con el Partido Republicano. En el último tiempo se ha convertido en el principal articulador del bolsonarismo en Estados Unidos y con las esferas más influyentes del movimiento Make America Great Again (MAGA) de Trump. De hecho, durante la campaña electoral de Brasil circularon versiones de que podría liderar la Cancillería en un eventual gobierno de su hermano, aunque Flavio lo descartó.

No Salão Oval da Casa Branca com o Presidente da maior potência bélica e econômica do mundo, que recebeu o Senador @flaviobolsonaro, candidato à presidência do Brasil, algo simplesmente inédito! E foi muito bom! pic.twitter.com/TTJace95cM — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 27, 2026

La decisión de radicarse en Estados Unidos recae en que Eduardo Bolsonaro tenía la intención de recabar apoyos en el gobierno de Trump para que se aplicaran sanciones contra autoridades brasileñas.

Tras convertirse en el diputado más votado en la historia de Brasil en 2018, la Cámara de Diputados brasileña lo destituyó a Eduardo oficialmente de su escaño en diciembre de 2025 por ausentismo parlamentario por acumular más del 80% de faltas injustificadas tras instalarse en Estados Unidos.

Cercano a la Casa Blanca, Eduardo Bolsonaro estuvo presente en el Despacho Oval en mayo de este año cuando su hermano Flavio consiguió una audiencia con Trump, apenas tres semanas después de una cumbre del presidente estadounidense con Lula.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el político brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, asisten a la Gala de la Herencia Hispánica en Washington, D.C., el 14 de octubre de 2026 ALEX WROBLEWSKI - AFP

Además, Eduardo Bolsonaro mantiene una relación cercana con el presidente argentino, Javier Milei. El exparlamentario brasileño le ha dado su apoyo durante su candidatura presidencial y actualmente respalda fervientemente al gobierno libertario.

El pasado 14 de octubre, ambos se encontraron en la Gala Oficial de la Herencia Hispana en Washington, donde se dieron un amistoso abrazo tras el discurso de Milei. “Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil y vamos a pintar el continente de azul”, dijo entonces Milei.

Agencias AFP y Reuters