La confusión sobre la huida de Bolsonaro de Brasil: una operación de desinformación con fuentes oficiales y alcance global

La huida de Flavio Bolsonaro de Brasil se convirtió en un hecho que quedará en la historia como uno de los operativos de desinformación más amplios en los últimos tiempos que incluso implicó al gobierno de una potencia, Estados Unidos, y alcanzó a medios de todo el mundo.

Las primeras informaciones periodísticas en la madrugada del martes sobre una presunta salida de Brasil del senador Flavio Bolsonaro hacia Puerto Iguazú para abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, en desafío a una medida judicial tras su sorpresiva derrota en el balotaje del domingo, desataron un sinfín de versiones contradictorias y malintencionadas durante todo el día sobre su paradero, y varios de los principales medios del mundo dieron por concretada la llegada del excandidato junto a su familia a suelo norteamericano ayer por la tarde.

Sin embargo, el misterio sobre el operativo que engañó a la prensa internacional solo terminaría por develarse oficialmente a la 2.01 de este miércoles (hora argentina), cuando la Dirección Nacional de Migraciones informó en X que a las 22.50 del martes Flavio Bolsonaro, junto a su mujer y dos hijas, habían ingresado a Misiones “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” para entrar a la Argentina, para abordar un vuelo privado de la compañía Baires Fly S.A con destino a Guayaquil, Ecuador.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

El primer medio en reportar el plan de Bolsonaro fue el sitio Infobae, que durante la madrugada del martes informó, en potencial, que el excandidato presidencial habría salido de Brasil para viajar a Estados Unidos desde la Argentina. El medio incluso mostró al Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de Baires Fly SA, que se usaría para el operativo, en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

La publicación llevó a la Policía Federal de Brasil a iniciar una investigación sobre el paradero de Bolsonaro, según pudo confirmar LA NACION en Brasilia.

Tanto el gobierno brasileño como el argentino afirmaron no registrar movimientos migratorios del senador del Partido Liberal y Rogério Marinho, su coordinador de campaña, negó que el excandidato hubiera salido de Brasil.

Alrededor de las 11.30, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo desconocer cualquier situación vinculada al ingreso de Bolsonaro a la Argentina: “No hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar”, respondió en su habitual conferencia de prensa. Media hora después, un comunicado de la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que no se había registrado ningún ingreso del senador al país.

La portada de LA NACION de este 28 de octubre

En medio de la incertidumbre, alrededor de las 13, el sitio Folha de S. Paulo destacaba como noticia principal que los aliados de Bolsonaro afirmaban que el senador había huido de Brasil y se dirigía a Estados Unidos, en una salida organizada con ayuda de un abogado cercano a la familia.

Metrópoles, de Brasilia, fue el primero en informar, minutos antes de las 14, que Bolsonaro estaba en vuelo rumbo a Estados Unidos, citando a “personas próximas de la familia del senador”. Una fuente del entorno de Bolsonaro confirmó a LA NACION esa información.

Antes, fuentes aeroportuarias de Misiones habían confirmado al corresponsal de LA NACION en esa provincia que el avión Gulfstream G400 seguía apostado en el aeropuerto local. Según esas fuentes, se había previsto su salida a las 2 de la madrugada del martes con destino al aeropuerto de Opa Locka con cuatro pasajeros, pero la partida no se concretó porque faltaba uno de ellos.

Alrededor de las 14.30, la agencia Reuters indicó que un aliado de Bolsonaro había confirmado la salida del excandidato rumbo a Estados Unidos, y la información ya obtuvo alcance global, en medios como El País, de España, y en sitios norteamericanos. También a esa hora, el diputado Mauricio Marcon, del Partido Liberal (PL), subió un video en X en el que hablaba como “confirmada” la salida de Bolsonaro al “exilio”.

En medio de las versiones que circulaban por la red social X, uno de los primeros medios en confirmar el supuesto arribo de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos fue la cadena CNN, poco después de las 17.30.

“El senador y candidato derrotado a la presidencia llegó con su mujer e hijas este martes. La información fue confirmada por fuentes ligadas al gobierno norteamericano”, reportó la cadena. A partir de esa información, que citaba fuentes del gobierno de Donald Trump, LA NACION dio como confirmada la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos, siempre atribuyendo la fuente.

En Estados Unidos

La presunta llegada del senador el martes a Estados Unidos -que finalmente se concretaría este miércoles por la mañana en Miami- llegó incluso a la tapa de muchos de los principales medios del mundo, desde España a Estados Unidos, entre ellos la edición impresa de The Washington Post.

La supuesta llegada de Bolsonaro a Estados Unidos, en The Washington Post

“Según tres personas con conocimiento del asunto, Flavio Bolsonaro se fue de Brasil hacia Estados Unidos [...] Temprano en la noche, entró al país, dijo una de las personas, sin especificar dónde”, señaló el prestigioso diario.

“Flavio Bolsonaro partió a Estados Unidos el martes, según tres funcionarios estadounidenses, un día después de que la policía brasileña le pidiera entregar sus pasaportes debido a que estaba siendo investigado en relación con un caso de lavado de dinero”, reportó ayer en su sitio The New York Times.

La agencia británica Reuters también señaló que el candidato había llegado a Estados Unidos, en base a fuentes del gobierno estadounidense, sin detallar el lugar exacto del presunto arribo.

Las tapas de los principales diarios de Brasil reportaron el viaje de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos.

Los principales medios brasileños siguieron en esa senda informativa y también dieron por sentada la llegada de Flavio Bolsonaro, presuntamente al estado de Florida. “En Miami lo recibió su hermano Eduardo Bolsonaro”, aportó en su sitio web por la noche el diario O Globo, que también confirmó el viaje del senador.

La prestigiosa agencia Bloomberg le dio crédito a la versión del diario basado en Río de Janeiro. “Bolsonaro llega a Miami tras huir de Brasil, según O Globo”, tituló. “A su llegada, fue recibido por su hermano Eduardo, señaló el periódico, citando a aliados”, añadió. Sin embargo, nada de eso había pasado, y el senador y su familia aún estaban por concretar su ingreso a la Argentina.

“Flavio Bolsonaro se fuga a Estados Unidos para eludir la acción de la Justicia brasileña”, tituló esta mañana el diario español El País en su versión impresa. “Ayer por la tarde, empezaron las especulaciones sobre la fuga, que se fueron confirmando con el paso de las horas”, señaló en el texto de su portada.

El diario británico The Guardian reportó sobre la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil.

“Bolsonaro huye a Estados Unidos al ser señalado en dos causas del Tribunal Supremo”, tituló en su portada el diario español El Mundo.

Maniobra de distracción

La huida de Flavio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos llegó así a las tapas de los principales medios del continente, y abrió el interrogante sobre si lo que finalmente hubo fue una operación de despiste para facilitar el ingreso del excandidato y su familia a la Argentina por el paso fronterizo del Puente internacional Tancredo Neves.

Mientras las versiones sobre el paradero de Flavio Bolsonaro arreciaban, fuentes del gobierno de Javier Milei habían negado haber colaborado en la presunta maniobra de escape del excandidato.

“La maniobra de distracción de Flavio Bolsonaro funcionó: permaneció en Brasil hasta las 22.50 de ayer”, tituló esta mañana la columnista Míriam Leitão, del diario O Globo. “El martes, el misterio sobre su paradero indicaba que la situación seguía abierta”, añadió.

“El comunicado del gobierno argentino —el primero emitido por una administración sobre el paradero de Flavio Bolsonaro— revela que durante todo el día de ayer se llevó a cabo una maniobra de distracción. Ayer publiqué que no existía información certera sobre su paradero. Lo que se desconocía era un dato clave: no había constancia de su salida de Brasil, ni de su entrada a la Argentina o a Estados Unidos. En otras palabras, la ausencia de información sugería que aún se encontraba en Brasil”, escribió Leitão.

Una de las confirmaciones en la prensa sobre la llegada de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos. (Fuente: Metrópole)

Otra columnista del diario carioca, Bela Megale, señala a Eduardo Bolsonaro como el operador detrás de la campaña de desinformación, incluso de una versión que indicaba que la ruta elegida era a través de Venezuela.

Por parte del gobierno de Donald Trump, que según las versiones periodísticas había ayudado en el escape de Flavio Bolsonaro hacia territorio norteamericano, sí hubo una comunicación oficial, realizada mediante un funcionario del Departamento de Estado que lidera Marco Rubio -bajo condición de anonimato- a distintas cadenas locales.

Allí se confirmó que Flavio Bolsonaro y su familia “recibirán sus respectivas visas” y que “se les permitirá ingresar a Estados Unidos”. No hubo indicaciones específicas sobre el viaje ni sobre la posibilidad de que le concedan asilo político, otra de las versiones que circuló durante el martes en los medios internacionales.

De acuerdo a fuentes cercanas al clan Bolsonaro que tienen contactos con la Casa Blanca, citadas ayer por el diario Folha de S. Paulo, el gobierno de Trump estuvo al tanto de la salida del excandidato presidencial de territorio brasileño. Antes habían señalado que le concederían asilo político.

“Según un aliado del clan, el gobierno estadounidense habría participado activamente del plan para sacar a Flavio Bolsonaro de Brasil”, señaló el diario paulista.

En tanto, el sitio brasileño G1, que pertenece al Grupo Globo, citó el martes a la cadena británica BBC, que afirmó que Flavio Bolsonaro “ya había llegado a Estados Unidos”.

“El medio señaló, basándose en fuentes consultadas bajo condición de anonimato, que el candidato derrotado aterrizó en el estado de Florida y que incluso ya se había reunido con su hermano, Eduardo Bolsonaro”, reportó G1.

“La huida de Flávio Bolsonaro estuvo rodeada de informaciones contradictorias y tardó más de 24 horas en concretarse. El martes, aliados de Trump y del propio Flavio informaban que el senador ya se encontraba en Estados Unidos. Simón Levy, abogado mexicano vinculado al presidente estadounidense, también confirmó que Bolsonaro ya estaba en territorio estadounidense en la tarde del martes”, señaló el diario web Metrópoles, basado en Brasilia, uno de los más activos al reportar sobre el caso durante toda la jornada. “La discrepancia entre las versiones que circularon y el recorrido conocido sugiere una gran operación para despistar a las autoridades brasileñas”, dice hoy el sitio.

“Los nuevos detalles revelados esta madrugada contradijeron la información facilitada por los allegados de Flavio Bolsonaro a periodistas de Brasil y Estados Unidos. Dos personas cercanas a la familia habían declarado al Financial Times y a otros medios de comunicación que ya había llegado a Estados Unidos a última hora del martes”, señaló el propio diario británico esta mañana.

Alrededor de las 7 de este miércoles, el Gulfstream tocó tierra en ese país y volvió a partir poco después. El destino final fue Miami, Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump le otorgaría asilo político. Consultado por el paradero de Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos dijo desconocerlo en la noche del martes, aunque deslizó: “Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina”.

Minutos antes del comunicado del gobierno argentino, Trump fue consultado sobre el paradero de Bolsonaro en un intercambio con la prensa pasada la medianoche local. “Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina”, dijo.

“La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia”, denunció, en tono burlón, Santiago Caputo, estratega de Milei, en su cuenta de X a la 1.24. Unos cuarenta minutos después, llegó el comunicado oficial de Migraciones.

Finalmente, Flavio Bolsonaro y su familia aterrizaron en el aeropuerto de Opa-Locka de Miami a las 9.25 (hora local) en un avión privado Gulfstream G400 operado por la compañía Baires Fly S.A., que había salido de Puerto Iguazú e hizo escala en Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo a Paulo Figueiredo, un aliado cercano de la familia Bolsonaro que vive en Estados Unidos, el senador dará una conferencia de prensa en la tarde del jueves en Miami, en horario y lugar a ser divulgado, en la que se espera que revele más detalles de su salida de Brasil.