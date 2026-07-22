EE.UU. ataca una isla clave en Ormuz y Trump amenaza con bombardear infraestructura civil en Irán

DUBAI.– La guerra entre Estados Unidos e Irán abrió este miércoles un nuevo capítulo de escalada, con ataques cruzados en el estrecho de Ormuz, amenazas contra infraestructura civil y una expansión del conflicto hacia otralgoos países del Golfo Pérsico.

En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país destruirá un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Teherán ataque un barco en esa estratégica vía marítima. Casi en simultáneo, las fuerzas norteamericanas bombardearon la isla iraní de Larak, uno de los puntos clave para el control del tránsito petrolero por el estrecho.

“A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA ELÉCTRICA”, escribió Trump en sus redes sociales.

Truth de Trump

La advertencia supuso un nuevo salto en la intensidad del conflicto, ya que el derecho internacional prohíbe, en términos generales, los ataques deliberados contra infraestructura civil, salvo cuando esta cumple una función militar. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó ese tipo de bombardeos como “inaceptables”.

La amenaza de Trump llegó pocas horas después de que fuerzas estadounidenses atacaran la isla de Larak, situada dentro del estrecho de Ormuz. Washington afirmó que la operación buscó reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación comercial, mientras que Teherán denunció una nueva agresión contra su territorio.

Irán respondió ampliando su ofensiva contra aliados regionales de Estados Unidos. El ejército de Kuwait informó que había interceptado drones procedentes de territorio iraní, mientras que Jordania aseguró haber derribado cuatro misiles y cuatro aparatos no tripulados. En Bahréin, en tanto, volvieron a sonar las sirenas de alerta aérea.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/1PdoLwwwpx — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 21, 2026

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron haber atacado instalaciones estadounidenses en Kuwait y Bahréin, entre ellas radares, sistemas de defensa antiaérea y edificios administrativos. La Guardia Revolucionaria también aseguró que lanzó ofensivas contra bases norteamericanas en Jordania.

En paralelo, Estados Unidos completó una undécima noche consecutiva de bombardeos sobre territorio iraní. Según el Pentágono, los objetivos incluyeron hangares de aeronaves, depósitos de drones y otras instalaciones militares.

La agencia oficial iraní IRNA informó de explosiones en varias provincias, mientras que el Ministerio de Salud de Irán indicó que los ataques estadounidenses dejaron 53 muertos, entre ellos seis mujeres y tres niños, y cerca de 600 heridos durante los últimos once días.

La escalada también volvió a sacudir a los mercados internacionales. El cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural comercializados en el mundo, impulsó nuevamente el precio de la energía. El Brent, referencia internacional del crudo, subió un 4,4% y superó los 95 dólares por barril, su nivel más alto en seis semanas.

Fuerzas estadounidenses lanzando lo que el Ejército describió como ataques de precisión contra capacidades militares iraníes por undécima noche consecutiva - - US Central Command (CENTCOM)

La tensión aumentó aún más después de que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, amenazaran con bloquear los puertos sauditas. Aunque el grupo todavía no reanudó sus ataques contra la navegación comercial, la empresa de inteligencia marítima Vanguard Tech informó que dos petroleros, uno con bandera de Singapur y otro de Liberia, modificaron su ruta en el mar Rojo después de cargar crudo en el puerto saudita de Yanbu.

Si la amenaza se concreta, Arabia Saudita perdería parte de su capacidad para exportar petróleo por rutas alternativas al estrecho de Ormuz, con posibles consecuencias sobre el abastecimiento mundial.

En el frente diplomático, mientras tanto, volvieron a registrarse escasos avances. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una reunión regional en Filipinas que Washington mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán.

“Seguimos abiertos a resolver esto por la vía diplomática. Pero, por el momento, ellos no parecen tomárselo en serio”, afirmó.

Fuerzas estadounidenses lanzan lo que el Ejército describió como ataques de precisión contra capacidades militares iraníes por undécima noche consecutiva - - US Central Command (CENTCOM)

Desde Irán, el vocero de la Cancillería, Esmaeil Baqaei, sostuvo que continúan los contactos indirectos a través de mediadores y aseguró que “la diplomacia no ha sido descartada”.

Soldados caídos

La dimensión humana del conflicto volvió a quedar en primer plano este miércoles, cuando Trump viajó a Delaware para recibir los restos de cuatro militares estadounidenses muertos en la guerra. El mandatario asistió en la Base Aérea de Dover a la solemne ceremonia de repatriación, una de las tareas más duras que recaen sobre un comandante en jefe.

Trump se acerca para hablar con periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland Luis M. Alvarez - FR596 AP

Fue la tercera vez que Trump participó de ese ritual desde el comienzo del conflicto, en febrero. Mientras se dirigía a Dover, el presidente lo describió como “una de las cosas más difíciles de hacer como presidente” y dijo que su mensaje para las familias sería sencillo: “Los amamos, amamos a su hijo”.

“No hay juegos, no hay nada: ese es su hijo”, afirmó. “Y lo único que puedes hacer es entregar tu corazón”. Entre los militares repatriados se encontraban dos soldados muertos en ataques con misiles iraníes contra posiciones estadounidenses en Jordania, según indicó un funcionario del gobierno bajo condición de anonimato.

Agencias ANSA, Reuters y AFP