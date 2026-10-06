EE.UU. exige respuestas por una extraña muerte en un laboratorio y Rusia niega una emergencia sanitaria

MOSCÚ.- Las autoridades rusas negaron este martes haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la extraña muerte de una técnica de un laboratorio, al tiempo que Estados Unidos exigió que Rusia comparta información sobre el presunto caso de peste.

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma en Rusia.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en afirmar que es falso un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk.

Los incendios forestales en la región de Irkutsk en el extremo oriente de Rusia

“El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos”, afirmó el organismo a través de Telegram.

“Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de este tipo”, informó, y recalcó que “la situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable”.

El medio ruso People of Baikal, que citó fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

Hasta 200 personas con las que podría haber tenido contacto se encuentran en cuarentena, según un informe de People of Baikal.

Esta fotografía, sin fecha, difundida por el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk de Siberia y el Lejano Oriente, muestra a los trabajadores del instituto en un laboratorio The Irkutsk Anti-Plague Research

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aconsejó al público el lunes seguir los comunicados oficiales del organismo de vigilancia, Rospotrebnadzor, en lugar de “rumores o especulaciones”.

Estados Unidos sigue de cerca la situación. Este martes, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, instó a Rusia a ser “transparente” y “compartir más información con el mundo”.

“Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo”, afirmó Rubio en Reikiavik.

“Riesgo muy bajo”

En rueda de prensa en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que verifica la defunción con las autoridades rusas.

“La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea”, declaró el vocero de la OMS Christian Lindmeier.

Las autoridades rusas aseguran que no se ha detectado la enfermedad durante la autopsia.

Según el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, una inspección de una comisión de expertos ha concluido que “la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada”.

Además, añadió, ningún empleado del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente ha acudido al médico desde la defunción de la joven.

Una mujer abandona las instalaciones de la sede de Rospotrebnadzor, el organismo ruso de control de la salud y el consumidor, en Moscú IGOR IVANKO - AFP

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la OMS. Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

El caso y la investigación, encabezados por funcionarios rusos, han reavivado recuerdos de la pandemia de Covid-19 y las acusaciones de que el coronavirus pudo haber surgido en un laboratorio chino. La OMS no ha dado una respuesta definitiva sobre cómo comenzó la pandemia.

Agencias AFP, AP y Reuters