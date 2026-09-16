EE.UU. retira a Venezuela de lista de países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico

WASHINGTON.- Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela, por primera vez en 20 años, de su lista de países que han fracasado de manera demostrable en el combate contra el tráfico ilegal de drogas, dijo el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump, quien añadió que podría considerar hacer lo mismo con Colombia.

“He determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber fracasado de manera demostrable en el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas. Espero ver avances continuos y medibles por parte del Gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la detención del tráfico de drogas a través de Venezuela”, detalló Trump en la determinación presidencial publicada por el Departamento de Estado.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sonríe durante una reunión con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (fuera de plano), en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 4 de marzo de 2026. FEDERICO PARRA - AFP

Venezuela había sido considerada un país que había fracasado en esta materia desde 2025, según Estados Unidos.

El mandatario estadounidense indicó en el texto que este cambio se debe a la “creciente cooperación” entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez en la guerra contra los cárteles, que se fortaleció tras la “detención y destitución por parte de mi administración del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro”.

Además, en la determinación Trump destacó “los pasos positivos dados en la presidencia interina de Delcy Rodríguez”, entre los que incluyó “la eliminación del líder del cártel Tren de Aragua, Niño Guerrero”, quien fue asesinado en junio en una operación coordinada del Comando Sur en Venezuela.

"Niño Guerrero" era buscado por múltiples países de América

En la misma línea, Trump señaló que “Colombia está lista para retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio” tras la elección del presidente Abelardo De La Espriella.

“Si, como se espera, Colombia avanza en la erradicación agresiva de cultivos de coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de ‘fracaso demostrable’ que pesa sobre el país”, apuntó el mandatario.

El año pasado, Trump incluyó a Colombia en la lista por no combatir la producción de cocaína, en medio de constantes cruces de acusaciones entre él y el entonces presidente de izquierda Gustavo Petro.

Trump respaldó a De La Espriella- exabogado de personas vinculadas a grupos paramilitares de derecha-, quien asumió el cargo en agosto con la promesa de aplicar medidas de seguridad más estrictas.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, el 25 de agosto de 2026 Fernando Vergara - AP

Tanto Colombia como Venezuela siguen siendo ‌considerados por Estados Unidos como importantes ​centros de tránsito o grandes productores de drogas, junto con Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

El anuncio de Trump llega el mismo día en que Estados Unidos capturó a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero” o “Prometeo”, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, acusado de financiar el Tren de Aragua con las ganancias de una extensa red de fraude cibernético.

El director del FBI, Kash Patel, comunicó la noticia durante una audiencia en el Senado estadounidense, señalando que su arresto representa la captura de los diez individuos más buscados de la lista.

Canelón Aguirre, incluido en la lista en marzo pasado, fue el primer ciberdelincuente en ser incorporado.

El director del FBI, Kash Patel, testifica durante la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la supervisión de la Oficina Federal de Investigación, el martes 15 de septiembre de 2026 en Washington Manuel Balce Ceneta - AP

Según el FBI, lideraba una red internacional acusada de robar millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses mediante el llamado “jackpotting de cajeros automáticos”, que consiste en dispensar dinero ilegalmente de cajeros automáticos utilizando malware.

Los investigadores creen que parte del dinero estaba destinado al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional venezolana.

Canelón también está acusado de lavado de dinero y apoyo material al terrorismo.

Agencias Reuters, ANSA y AP