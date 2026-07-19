El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que evalúa arrestar a Netanyahu en la asamblea de la ONU

NUEVA YORK (AFP).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, estudia si intentará detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la próxima asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según declaró en una entrevista publicada el sábado.

“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, dijo Mamdani a The New York Times. “Es un criminal de guerra que fue acusado por la Corte Penal Internacional”, añadió. El alcalde Mamdani, que calificó a Israel de “régimen de apartheid”, sumó: “Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años”.

Además, admitió que no está seguro de si tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un líder extranjero, pero está debatiendo el asunto con el equipo jurídico de la ciudad. “Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos”, afirmó.

Netanyahu, primer ministro de Israel Kay Nietfeld - dpa DPA

La Asamblea General de la ONU, una gran reunión de líderes mundiales, tendrá lugar en septiembre en la sede del organismo en Nueva York.

Durante su campaña para la alcaldía el año pasado, Mamdani prometió enviar a la policía de Nueva York para hacer cumplir órdenes de detención contra dirigentes buscados por la Corte Penal Internacional, incluidos Netanyahu —quien busca la reelección en Israel— o el presidente ruso Vladimir Putin.

En aquel momento, el funcionario afirmó que la detención equivaldría a cumplir una orden judicial emitida por la Corte Penal Internacional por el papel de Netanyahu en el conflicto en Gaza, lo que Mamdani y una comisión de las Naciones Unidas calificaron de genocidio.

La CPI, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.

Tras la nueva amenaza de Mamdani, los expertos pusieron en duda la legalidad de que un alcalde de la ciudad de Nueva York ordenara el arresto del líder israelí. Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional y no reconoce su autoridad, y la administración del actual presidente Donald Trump anunció recientemente una campaña para “desmantelarla”.

El logotipo de la ONU en la 79ª sesión de la Asamblea General, en 2024 Pamela Smith - AP

Respuesta israelí

Tal como consignó The New York Times, el primer ministro israelí respondió a las declaraciones de Mamdani durante una entrevista en un medio local. El mandatario afirmó que no le preocupa y acusó al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo paramilitar que controla una parte importante de Gaza y fue responsable del atentado perpetrado en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Israel en Gaza.

“Creo que debería fijarse en a quién condena y a quién elogia. Condena a Israel, la única democracia que defiende los valores estadounidenses”, afirmó Netanyahu y expresó: “¿A quién defiende? A Hamás, que llama abiertamente a masacrar a todos los judíos del mundo, que llevó a cabo esa horrible masacre, la peor masacre de judíos desde el Holocausto”.

También dijo que a Mamdani “no le importa” que “quienes odian a los judíos e Israel, en última instancia, odian a Estados Unidos”. “Y de hecho, creo que, en secreto, odia a Estados Unidos”, sentenció.

El posteo del embajador de Israel ante las Naciones Unidas X

Por otro lado, Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, respondió rápidamente a Mamdani. “En lugar de concentrarse en sus responsabilidades como alcalde y enfrentar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, optó por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel”, escribió Danon en su cuenta de la red social X.

Su par en Estados Unidos, Mike Waltz, también cuestionó las declaraciones del alcalde de Nueva York. “Mamdani, he aquí por qué su amenaza de arrestar al primer ministro Netanyahu en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU no se cumplirá“, comenzó en un posteo en la misma red social.

Y enumeró: “1. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que sustenta la CPI; 2. El Acuerdo de Sede de la ONU otorga protección diplomática a los jefes de gobierno visitantes; 3. Se aplica la inmunidad de jefe de Estado; y 4. La autoridad federal prevalece sobre cualquier deseo de un alcalde local". "Esto es puro teatro político“, calificó.