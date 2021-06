El asesino de George Floyd, sentenciado a más de 22 años de prisión

NUEVA YORK.- Derek Chauvin, el exoficial de policía de Minneapolis condenado por asesinato por la muerte del afroamericano George Floyd, fue sentenciado este viernes a 22 años y medio de prisión, cerrando de esta forma un caso que provocó indignación y protestas en todo el mundo.

El juez de Distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, fue el encargado de anunciar la sentencia de Chauvin. Los fiscales habían pedido que Chauvin reciba 30 años de prisión, mientras que su abogado buscaba la libertad condicional. El juez Cahill señaló que su sentencia no se basó en la opinión pública y que no estaba intentando “enviar ningún mensaje”. ”Pero al mismo tiempo quiero reconocer el profundo y tremendo dolor que están sintiendo todas las familias, especialmente la familia Floyd”, agregó.

Horas antes de que comenzara la audiencia, Cahill negó una solicitud del abogado de Chauvin para un nuevo juicio. El juez también negó una solicitud para celebrar una audiencia sobre la mala conducta del jurado. Chauvin había sido condenado en abril pasado por homicidio en segundo y tercer grado, así como por homicidio en segundo grado. Antes de escuchar su sentencia, afirmó que “debido a algunos asuntos legales adicionales”, no podía brindar “una declaración formal completa”. ”Quiero dar mis condolencias a la familia Floyd”, expresó Chauvin, quien agregó que esperaba que reciban “algo de tranquilidad”.

La audiencia de sentencia comenzó con declaraciones de cuatro miembros de la familia de Floyd: su hija Gianna, sus hermanos Terrence Floyd y Philonise Floyd y su sobrino Brandon Williams.

Gianna, de 7 años, quien apareció en video, dijo que pregunta por su padre “todo el tiempo” y extraña que no esté cerca para ayudarla a cepillarse los dientes por la noche. ”Quiero jugar con él, divertirme, dar un paseo”, expresó la pequeña. Philonise Floyd dijo que ha rogado todos los días que se haga justicia: “La vida de George importaba”. ”Le estoy pidiendo que por favor considere adecuado darle al oficial Chauvin la máxima sentencia posible. Mi familia y yo hemos sido sentenciados a cadena perpetua”, subrayó.

La madre de Chauvin, Carolyn Pawlenty, también habló durante la audiencia para señalar que el exoficial es “un buen hombre”. ”Derek es un hombre tranquilo, reflexivo, honorable y desinteresado”, dijo Pawlenty. Agregó que la identidad de su hijo “se ha reducido a la de un racista”. ”Aunque no he hablado públicamente, siempre lo he apoyado al 100% y siempre lo haré”, agregó la madre.

Según los estatutos de Minnesota, Chauvin solo podría ser sentenciado por el cargo más grave, que es asesinato en segundo grado involuntario, que tiene una sentencia máxima de 40 años.

Cahill podría haber condenado a Chauvin a tan solo 10 años y ocho meses o hasta 15 años de prisión y se mantuvo dentro de las pautas de sentencia. La presunta sentencia para una persona como Chauvin, que no tenía antecedentes penales, es de 12 años y medio por asesinato en segundo grado.

Floyd, un hombre negro, fue esposado en una posición boca abajo en la calle de Minnesota el 25 de mayo de 2020, mientras Chauvin se arrodilló sobre su cuello durante nueve minutos y medio quitándole la respiración. La muerte de Floyd, capturada en un video de un transeúnte que se publicó en las redes sociales, encendió un ajuste de cuentas sobre las disparidades raciales en Estados Unidos y alimentó los pedidos de reforma policial.

Al defender una sentencia de 30 años, los fiscales dijeron que había cinco factores agravantes en la muerte de Floyd. En su fallo del mes pasado, Cahill escribió que la fiscalía había probado cuatro de esos factores: Chauvin abusó de su posición de confianza y autoridad; trató a Floyd con especial crueldad; y que cometió su crimen en presencia de niños. ”Fue particularmente cruel matar a George Floyd lentamente impidiéndole respirar cuando Floyd ya había dejado en claro que tenía problemas para respirar”, escribió el juez.

