Se cortó la cuerda de una tradicional atracción de la Feria de Sevilla y dejó dos menores heridos

La cuerda tensora de una tradicional atracción de la Feria de Sevilla se cortó en pleno recorrido este viernes por la tarde. La cabina del juego “Steel Maxx”, conocido como tirachinas, se desplomó al perder su sustento y se estrelló contra uno de los pilares de la estructura. Cuatro visitantes resultaron heridos, dos de ellos menores de edad, y tuvieron que ser asistidos por el personal de emergencias.

El video del momento en que se corta la correa de la atracción

Según informó el canal oficial de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado que publicó en X, el accidente ocurrió este 24 de abril cerca de las 8.20 de la noche. La falla en el sistema dejó a los dos chicos atrapados en el aire en posición lateral y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Los equipos de Protección Civil y varias personas del público rescataron a los ocupantes de la esfera metálica. Los médicos trasladaron a los pacientes a un centro de salud para tratar sus lesiones leves. El latigazo de los cables sueltos también golpeó a dos espectadores que miraban el funcionamiento desde la base.

El comunicado oficial del ayuntamiento de Sevilla

El equipo de corresponsales en Sevilla del diario español ABC contó que los bomberos clausuraron la instalación de manera preventiva para evitar nuevos incidentes en el predio. Los agentes de la Policía Local inspeccionaron los permisos del lugar y los efectivos de la Policía Nacional ya investigan las causas exactas del desperfecto mecánico.

Las fotos oficiales del operativo de rescate en la feria

Qué es y qué se puede hacer en la Feria de Sevilla

Si bien esta atracción se encontrará cerrada por seguridad, la feria ofrece una variedad de actividades para quienes se encuentren en la ciudad o alrededores este fin de semana.

Se trata de una celebración que comenzó en 1847 como un mercado ganadero y agrícola en las afueras de la ciudad, donde los comerciantes armaban carpas para negociar la venta de caballos y vacas. La comida, la música y las reuniones sociales ganaron protagonismo con el paso del tiempo.

Este aspecto comercial desapareció a principios del siglo XX y el evento se transformó en una fiesta tradicional de la cultura local. Las familias y las agrupaciones incluso construyeron “casetas” privadas para reunirse. El traje de flamenco y el baile de las sevillanas se convirtieron en las costumbres principales de la festividad.

La Feria de abril en Sevilla es una de las más tradicionales de España Freepik

El evento dura seis días y se organiza cada primavera, habitualmente dos semanas después de Pascua. Esta edición se extenderá hasta este domingo 26 de abril. El predio principal funciona en el barrio de Los Remedios bajo el nombre de Real de la Feria.

El espacio simula una ciudad temporal con calles señalizadas y una zona específica llamada Calle del Infierno, que concentra los juegos mecánicos, los puestos lúdicos y las atracciones de carnaval —donde ocurrió el accidente—. Los organizadores reconstruyen la entrada principal cada año con diseños inspirados en los monumentos emblemáticos de la ciudad.