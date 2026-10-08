El barril de petróleo volvió a superar los US$105 por temor a ataques de Estados Unidos a Irán

LONDRES (AFP).- Los precios del petróleo subieron con fuerza este jueves luego de que medios norteamericanos apuntaran que la Casa Blanca podría golpear de nuevo a Irán antes de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre.

Hacia las 8 (hora argentina), el barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subía un 5,09%, a US$105,30. En tanto, el barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre subía por su lado un 5,12% a US$92,80.

“La Casa Blanca pidió al Pentágono elaborar opciones de ataques a objetivos iraníes, que podrían llevarse a cabo antes de las elecciones de mitad de mandato, según dos responsables de la administración”, indicó The Atlantic.

En tanto, el medio Axios informó que no se tomó una decisión final, pero si hubiera de nuevo “operaciones de combate de gran envergadura”, eso implicaría “bombardeos masivos contra infraestructuras energéticas y nucleares iraníes”.

“Los esfuerzos que apuntan a presionar a Irán, a hacer bajar los precios de la energía y a mostrar avances en el conflicto antes de las elecciones [de noviembre]”, evaluó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

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