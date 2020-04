El camionero español del video viral: "En España manda Nicolás Maduro"

Antonio Corcoles Vázquez habló en LN+ junto a Tato Young. 21:55

Hace unos días, Antonio Corcoles Vázquez, transportista español, publicó un video que se volvió viral: en él le recriminó al gobierno de España seguir cobrando impuestos durante la cuarentena por coronavirus. Por el posteo recibió elogios pero también críticas, que fueron reiteradas esta tarde en La Otra Vuelta, programa emitido por LN+. El español habló con Tato Young sobre la situación de la pandemia en España y sobre el reclamo que les hace a las autoridades españolas. "Acá no mandan ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias. En España manda Nicolás Maduro, no me da vergüenza decirlo", sentenció.

"Al ciudadano de a pie, como yo, no le dan ninguna explicación. No hacen nada. La mitad de España no tenemos ningún respeto por el gobierno español ahora mismo", dijo duramente el español en LN+. Y agregó: "Están siguiendo los pasos para que el país sea comunista".

Tras al polémico video que difundió con críticas al gobierno español, Antonio Corcoles Vázquez afirmó que la gente lo llama "caradura" y que piensan que no quiere pagar impuestos. "Yo quiero y voy a pagar. La pregunta es si este es el momento de pagar", dijo el español. "Estamos con los bolsillos vacíos y todavía están pensando en recaudar. Son unos sinvergüenzas. Quitarle el pan de la boca a tus hijos para dárselo a esta gentuza, no me da la gana", comentó duramente en La Otra Vuelta.

"Lo que tiene que hacer el gobierno es ingresar dinero a las cuentas de los trabajadores. Estamos de acuerdo que lo primero es la salud. Pero hay que tratar económicamente bien al pueblo", manifestó el transportista. "Esto va a favorecer que haya corralitos, saqueos a los comercios. Cuando la gente no tenga qué echarse a la boca, van a tener que robarlo", agregó.

En relación al hacinamiento que se vio hoy en los trenes de la línea Sarmiento, Antonio Corcoles Vázquez afirmó que, si no se cumple con el confinamiento en la Argentina, el país va a enfrentarse a las mismas o a peores consecuencias que las de España. "Lo vemos desde acá y estamos alucinando. Esa gente tiene que quedarse en casa. Eso es tirarse a morir", manifestó el emprendedor español. "No pueden estar así, es bestial".

El ciudadano español no dejó de lado las criticas hacia las autoridades españolas. "Los políticos siguen cobrando lo mismo. Son unos jetas. Mientras, nosotros, seguimos pagando impuestos y no cobramos ni un duro. Hay que dar un poco el ejemplo", declaró Corcoles Vázquez. Además agregó que el Gobierno de España esconde la cifra real de muertos por el coronavirus. "Dan partes de defunción por otro tipo de enfermedades. Tienen miedo de decir el número real", finalizó.