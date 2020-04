Toño Córcoles Vázquez criticó con dureza al gobierno español

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 10:09

Un video realizado por un español que le recrimina al gobierno de su país seguir cobrando impuestos durante la cuarentena por coronavirus se hizo viral en las redes sociales, en las que despertó elogios y críticas.

Antonio Corcoles Vázquez trabaja como camionero y vive en Barcelona. En su posteo en Facebook comienza pidiendo disculpas: "Perdonad por mis formas en el siguiente vídeo pero es que estaba demasiado quemado a la hora de grabarlo aunque sigo pensando exactamente lo mismo. De todos es sabido que los políticos son unos jetas y unos sinvergüenzas,lo que no sabíamos es que pudiesen alcanzar este punto."

Luego, su descargo audiovisual comienza contando que su contador lo llamó para consultarle algo vinculado a la cuenta en la que debería depositar el pago de impuestos correspondientes al primer trimestre de este año. Y allí comienza su enojo:

"¿Pero cómo tenéis los cojones en el gobierno de seguir cobrando impuestos, ostia? Me cago en la madre que los parió. Que sois unos cabrones, unos hijos de puta", grita con profunda indignación, sentado en su auto. Y explica que si no se puede trabajar durante la cuarentena, no hay forma de recaudar el dinero suficiente como para seguir pagando impuestos.

"El mes pasado, dos seguros de autónomos, de mi hermano y mío, 600 pavos (euros). Ahora los impuestos, otros 1000. ¿Pero de dónde coño voy a sacar el dinero si no estoy trabajando?", se pregunta. Y agrega: "¿Con qué coño doy de comer yo a mi familia este mes y medio? Que no tenemos un duro (euro)".

Además, Toño plantea: "Mientras, ustedes cobran como si nada. Dietas y desplazamiento. Si estáis haciéndolo desde casa y Dios sabe si estáis haciendo algo. El Congreso de los diputados, cerrado. Pero vosotros, bien que cobrais. Somos un país de mierda por culpa vuestra, coño".

España comenzó con la cuarentena el 15 de marzo y este lunes comenzó una nueva etapa de flexibilización en la que se permitió que trabajadores no esenciales del sector industrial y la construcción retomen sus tareas.

En el país ibérico ya murieron más de 18.000 personas y se suman casi 170.000 contagios.