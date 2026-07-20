El capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado a cadena perpetua en Nueva York

NUEVA YORK.– El narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, de 76 años, fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, en un fallo que sella su destino carcelario de por vida tras décadas al frente de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente“, declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

La sentencia fue dictada por el juez federal Brian Cogan, quien confirmó la pena máxima para el antiguo líder del Cártel de Sinaloa, luego de que el acusado se declarara culpable en 2025 de múltiples cargos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado. Además de la prisión de por vida, la fiscalía solicitó una multa de 15.000 millones de dólares, en concepto de reparación por los daños causados por sus actividades ilícitas.

Con este fallo, Zambada queda en la misma situación judicial que su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado también a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019. Ambos fueron durante años las principales cabezas del Cártel de Sinaloa, responsable de inundar el mercado estadounidense con toneladas de drogas.

En este dibujo de la sala del tribunal, Ismael "El Mayo" Zambada es escoltado por agentes del Servicio de Alguaciles de EE. UU. al salir del tribunal federal tras su sentencia Elizabeth Williams - FR171643 AP

Zambada había anticipado el desenlace de la audiencia como parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado con el Departamento de Justicia. En agosto de 2025 admitió su responsabilidad en delitos como conspiración para delinquir y participación en una organización criminal continuada, cargos que implican obligatoriamente la cadena perpetua. A cambio, los fiscales se comprometieron a no solicitar la pena de muerte.

El capo, detenido en julio de 2024 tras aterrizar en una pista de Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, permanece encarcelado en Estados Unidos desde entonces. Su arresto marcó el desenlace de años de esfuerzos de las autoridades estadounidenses por capturar al escurridizo cofundador del cártel, quien durante décadas logró evadir la justicia.

Según la acusación, Zambada fue responsable de coordinar una vasta red de narcotráfico que, desde la década de 1980 hasta su detención, transportó al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, además de heroína, metanfetaminas y, en los últimos años, fentanilo. Los fiscales sostuvieron que el cártel generaba cientos de millones de dólares anuales y que su estructura incluía complejas operaciones logísticas, vínculos con productores en Colombia y una extensa red de corrupción.

El administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, asiste a una conferencia de prensa tras la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En documentos judiciales, la fiscalía describió a Zambada como “uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, si no el más”, y subrayó que “sería difícil exagerar la magnitud” de sus crímenes, así como el impacto de la violencia y la corrupción que promovió en México, Estados Unidos y otros países.

Las autoridades también lo responsabilizaron de ordenar actos de extrema violencia, incluidos secuestros, torturas y asesinatos para consolidar el control territorial del cártel. Entre los episodios mencionados figura el asesinato de su sobrino, Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”, así como represalias letales tras el robo de cargamentos de drogas.

Durante la audiencia, Zambada, asistido por un intérprete, pidió disculpas “a todos los que han sufrido o se han visto afectados” por sus acciones. Sostuvo que creció en un ambiente en el que la violencia y el crimen parecían normales, dijo que eso no le excusa, pero exhortó a los jóvenes a renunciar a la violencia.

Su defensa, encabezada por el abogado Frank Pérez, solicitó que el condenado cumpla su pena en un hospital penitenciario debido a sus problemas de salud vinculados a la edad, argumentando la necesidad de atención médica constante.

Los fiscales, por su parte, advirtieron sobre los riesgos de seguridad que implica su detención, al considerar que algunas instalaciones podrían no ser adecuadas para alojar a un recluso de su perfil. Aunque el juez puede hacer recomendaciones, la decisión final sobre el lugar de detención corresponde a la Oficina Federal de Prisiones.

En este boceto de la sala del tribunal, Ismael "El Mayo" Zambada (en el centro) aparece sentado durante la audiencia de sentencia, flanqueado por un alguacil federal (a la izquierda) y su abogado Frank Pérez (a la derecha) Elizabeth Williams - FR171643 AP

La captura de Zambada estuvo rodeada de controversia. Según su defensa, fue “secuestrado en México, golpeado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos” en un avión privado por Guzmán López, uno de los llamados “Chapitos”. Su detención desató además una ola de violencia en el estado mexicano de Sinaloa, con enfrentamientos entre facciones leales a Zambada y a los hijos de Guzmán.

La defensa de Zambada intentó diferenciar su caso del de Guzmán, al destacar que el acusado optó por declararse culpable y evitar un juicio prolongado. “La aceptación inequívoca de responsabilidad ha sido una característica definitoria de su conducta desde su llegada involuntaria a Estados Unidos”, sostuvo Pérez en un escrito presentado ante el tribunal. No obstante, el tribunal consideró que la gravedad de los delitos justificaba la misma pena que su antiguo socio.

Para la Justicia estadounidense, la condena representa el cierre de un capítulo clave en la lucha contra el narcotráfico internacional. Sin embargo, especialistas advierten que la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la persistencia de sus redes podrían prolongar la violencia y el tráfico de drogas en la región.

Agencias AP, AFP y Reuters