El potente llamado de Felipe González al recibir la máxima condecoración de la corona española

MADRID.- En una ceremonia celebrada en el Salón del Trono del Palacio Real, el viernes pasado se reaizó la entrega de la máxima distinción del Estado español, el collar de la Orden del Toisón de Oro.

Esta insignia, establecida en 1429 por el duque Felipe III el Bueno de Borgoña, simboliza el honor y la lealtad hacia la Corona.

En esta ocasión, los honores fueron concedidos a Su Majestad la Reina Sofía, madre del actual monarca Felipe VI; al expresidente del gobierno Felipe González, y a dos de los eminentes juristas y políticos conocidos como padres de la Constitución: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.

Felipe González expresó su enorme gratitud por recibir este collar de manos del rey Felipe VI, y manifestó una satisfacción aún mayor por compartir el acto con la reina Sofía, una figura admirable que se ha ganado el respeto y el afecto del pueblo español.

El expresidente del Gobierno Felipe González Jesús Hellín - Europa Press� - Jesús Hellín - Europa Press�

La solemne ceremonia congregó a la familia real, incluyendo a la princesa Leonor, la sucesora al trono, y a una amplia representación de las más altas autoridades del Estado.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. También se hicieron presentes expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy, así como exfuncionarios del primer gobierno del PSOE.

Al recibir la condecoración, Felipe González pronunció un discurso que giró en torno al valor de la convivencia y la paz civil como fundamentos supremos de la nación. El exjefe de Estado hizo referencia a la Transición, calificándola como un acto histórico de diálogo y moderación, donde la prioridad residió en el pacto y la convivencia, y no en la victoria ideológica.

González evocó la memoria de otros protagonistas fundamentales en la redacción de la Constitución, como Peces Barba, Cisneros, Pereyorka, Solet y, notablemente, el rol de Adolfo Suárez y del Rey, sin olvidar las aportaciones de políticos de primera línea como Carrillo y Fraga. Subrayó que, aunque ninguno consideró la Constitución perfecta, todos la defendieron como “el mejor acuerdo posible en las circunstancias dadas”.

El rey Felipe VI de España saluda a su madre, la ex reina Sofía, después de otorgarle la más prestigiosa condecoración del país, la Orden del Toisón de Oro, durante el 50º aniversario de la restauración de la monarquía en el Palacio Real de Madrid, el 21 de noviembre de 2025 J. J. GUILLEN� - POOL�

El expresidente recordó un acto que presidió en el mismo recinto donde se reunieron excomandantes republicanos y exmiembros del régimen franquista, cuyas miradas compartían una única súplica grabada en su memoria: “nunca más”.

Esta memoria, según señaló, es imprescindible para construir el futuro. Con 83 años, González confesó su convicción profunda de que el cometido más importante para los españoles es preservar a toda costa el marco de convivencia pacífica. Finalizó su alocución dirigiéndose a la Princesa Leonor, heredera de un legado que le tocará interpretar.

A continuación, se presenta el discurso completo de Felipe González ante el Rey.

Buenas tardes, Altezas Reales, Autoridades del Estado, señoras y señores. En nuestra tradición histórica, la máxima distinción pública que puede recibirse es la concesión del collar de la insignia de Orden del Toison de Oro que otorga quien ostenta la Corona de España. Se reconocen con ella los méritos de quienes tienen el honor de recibirla.

No se trata pues de un título nobiliario que se transmita por la vía hereditaria. Su posesión durará tanto como nuestras vidas. En lo que a mí se refiere, permítame que comience expresando la enorme gratitud que siento al recibir este collar de manos de su majestad el rey Felipe VI.

Una satisfacción aún mayor por el hecho de compartir este acto, en primer lugar, con su majestad la reina Sofía. Una mujer admirable que ha entregado toda su vida adulta a servir dignamente a España y por ello se ha ganado para siempre el respeto y el afecto del pueblo español.

También con dos figuras eminentes de la democracia española, del derecho y de la política, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Miguel Roca Junyent, conocidos por todos los españoles, nada menos que como padres de la Constitución.

¿Cabe mayor honor para un político y jurista que tus conciudadanos te reconozcan como padres de la Constitución, que ha proporcionado a tu país el mayor grado de libertad, paz y progreso de la historia moderna de España? Algunos me han oído decir que, con el paso de los años, la vida se llena de ausencias. Por eso creo interpretar fielmente el espíritu profundo de este acto, evocando la memoria de los otros padres de la Constitución, Peces Barba, Cisneros, Fraga, Pereyorka, Solet.

Imposible evaluar cuánto debe este proceso a la presidencia de Adolfo Suárez, entonces responsable del Poder Ejecutivo. Sin olvidar las aportaciones de políticos de primera línea, entre los que debemos recordar a Carrillo. Y, por supuesto, del Rey, que incluso antes del Pacto Constitucional renunció a cualquier forma de ejercicio absolutista de la jefatura del Estado.

Sin ellos no habría sido posible la conquista pacífica de la democracia para los españoles. Una democracia marcada por la altura de miras hacia el proyecto común y el respeto a la pluralidad política y a la diversidad de sentimientos de pertenencia. La transición política fue el momento histórico en que la sociedad española encontró, en su propia evolución, el punto de madurez preciso para asentarse en la institucionalidad democrática.

Con una monarquía constitucional respetuosa con todos y por todos respetada, una descentralización armónica del Estado que no condujera a la centrifugación del poder y la construcción progresiva de un Estado al bienestar fundado sobre la igualdad de derechos y oportunidades.

Con 83 años y con más de 60 de dedicación a la actividad política, no les sorprenderá que les confiese que he tenido mucho tiempo para conocer nuestro país y pensar sobre él. La gran cuestión histórica de España, la que la atraviesa longitudinalmente desde el origen de la nación hasta nuestros días, es la de la convivencia entre los españoles.

No es cierto, nunca lo fue, que tengamos un problema con España como tal. Con quien lo hemos tenido de forma latente o expresa es entre nosotros. Por eso creo firmemente que nuestros problemas solo tienen una solución aceptable si se afirma la paz civil como valor supremo.

Entender esto fue la grandeza de la transición de los que éramos más jóvenes y queríamos construir un futuro compartido, pero también de las que, por encima de todo, querían evitar la vuelta a la oscuridad de los tiempos precedentes. Recuerdo las lágrimas de silencio de los jefes de Estado Mayor Republicano y de los que procedían del régimen en un acto conjunto que presidí. Tengo clavada en mi memoria su súplica. Que nunca más se vuelva a repetir.

La confrontación como principio es dañina para todos los pueblos, pero ha demostrado serlo en su grado más extremo para el nuestro. Por eso, en este tramo final de mi vida, se acentúa en mí la convicción profunda de que el cometido más importante que tenemos los españoles es preservar a toda costa esta paz civil, un marco de convivencia pacífica que sea libre, ampliamente mayoritario y duradero. Eso es lo más trascendente para el bienestar colectivo.

La paz civil se sostiene en nuestro país sobre tres pilares imprescindibles, la libertad política, la equidad social y la diversidad cultural y territorial dentro de un proyecto común. Las tres cosas van de la mano. Una no puede subsistir sin las otras dos.

Esas siguen siendo, aquí y ahora, las bases necesarias y posibles de una convivencia fructífera. En el decreto por el que se me otorga el Toisón de Oro se menciona expresamente mi dedicación a la integración de nuestro país en Europa y en la comunidad internacional.

Agradezco especialmente la mención y aprovecho para decir que uno de los días más relevantes de mi periodo en la presidencia del gobierno fue justamente la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que se celebró en este mismo Palacio hace 40 años.

Ese día España supo dar su mejor paso adelante en su recorrido histórico. Así que, más allá de la gratitud, Majestades, reitero 40 años más tarde el compromiso y la voluntad de reforzar esos valores de convivencia y libertad porque estoy convencido de que siguen siendo la base para recuperar el prestigio del futuro, como aceptaba expresar mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, quien siempre insistió en la necesidad de que estos valores aniden de nuevo en nuestra sociedad para que la España joven sepa sentir orgullo por ser hija de la democracia más que por ser nieta de la guerra civil.

Esta España joven es la de la princesa Leonor, por eso quiero finalizar dirigiéndome a su alteza. Heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad y que estoy seguro sabrá administrar de manera acorde con los tiempos que le tocará vivir.

Como tantos españoles de su generación tendrá ante sí un mundo distinto al que conocemos y le tocará interpretar bien ese futuro.

He sabido que en esa tarea la memoria puede ayudar, una memoria, alteza, que resulta imprescindible si, como escribió García Lorca, se recuerda hacia mañana. Muchas gracias.