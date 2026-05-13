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Cumbre entre Trump y Xi Jinping, en vivo: inicia la histórica visita del presidente de EEUU a China

El presidente de Estados Unidos aterrizó en Pekín, donde mantendrá conversaciones bilaterales con la administración china este jueves

Trump junto al vicepresidente de China, Han Zheng, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital
Trump junto al vicepresidente de China, Han Zheng, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín-CapitalBRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Trump: "Tenemos cosas que discutir"

Tenemos muchas cosas que discutir. No diría que Irán sea una de ellas, para ser sincero, porque tenemos a Irán muy bajo control”, comentó Trump a los periodistas el martes.

La situación de Taiwán también parece ser un tema importante, ya que China está descontenta con los planes de Estados Unidos de vender armas a la isla autogobernada que el gobierno chino reclama como parte de su propio territorio.

Qué se espera de la cumbre entre Trump y Xi Jinping y qué efecto puede tener sobre la guerra según un analista internacional

Andrés Repetto en diálogo con LN+, especuló sobre en el encuentro de ambos mandatarios, en un escenario marcado por el conflicto de Medio Oriente.

Se va a hablar de muchos temas. Obviamente va a estar el tema de Irán", resaltó y sostuvo que la visita ocurre en un momento complejo para Trump, ya que continúan las negociaciones con Irán para llegar a un acuerdo.

Andres Repetto en LN+
Andres Repetto en LN+

La agenda de Trump en China

Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, esta es la agenda de los próximos días del mandatario norteamericano:

Jueves 14 - Hora local de Pekín

  • 10:00: Saludo oficial con el presidente de la República Popular China en el Gran Palacio del Pueblo.
  • 10:15: Reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo.
  • 18:00: Banquete de Estado en el Gran Palacio del Pueblo.

Trump: “Somos las dos superpotencias”

Se trata de la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017.

“Somos las dos superpotencias”, manifestó Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el martes. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”, agregó el mandatario durante el vuelo.

El presidente Donald Trump estrecha la mano durante una ceremonia de bienvenida el miércoles 13 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital
El presidente Donald Trump estrecha la mano durante una ceremonia de bienvenida el miércoles 13 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Pekín-CapitalMark Schiefelbein - AP

China vs. EE.UU.: qué agenda llevan Xi Jinping y Donald Trump a la cumbre

PEKÍN.– El presidente estadounidense, Donald Trump, arribó este miércoles a Pekín donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping, en una reunión en la que se abordarán asuntos clave en materia de comercio internacional y conversaciones que incluirán la guerra en Irán y el futuro de Taiwán.

Trump camina junto al vicepresidente de China, Han Zheng, durante una ceremonia de bienvenida el 13 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital
Trump camina junto al vicepresidente de China, Han Zheng, durante una ceremonia de bienvenida el 13 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Pekín-CapitalMark Schiefelbein - AP

Sin embargo, la parte central de la cumbre no ocurrirá hasta el jueves, cuando los líderes celebren conversaciones bilaterales y un encuentro formal. No obstante, las autoridades chinas ofrecieron al presidente norteamericano una bienvenida llena de pompa después de que el Air Force One aterrizara en la capital china.

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