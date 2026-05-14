Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 14 de mayo

Vance afirmó que el gobierno sí se preocupa por la situación financiera del pueblo estadounidense. “No creo que el presidente haya dicho eso. Es una tergiversación de sus palabras”, declaró Vance el miércoles en una conferencia de prensa sobre fraude.

La controversia comenzó el martes. Al salir de la Casa Blanca, un periodista preguntó a Trump si la situación económica de los ciudadanos lo motivaba a buscar un acuerdo de paz con Irán. El mandatario respondió: “En absoluto. Lo único que me importa, cuando hablo de Irán, es que no tengan armas nucleares. No pienso en la situación económica de los estadounidenses”.