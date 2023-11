escuchar

PETAH TIKVA.- Ohad Munder nunca olvidará su noveno cumpleaños, que pasó en cautiverio, como rehén del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza.

El niño israelí es uno de los cuatro menores liberados el viernes, cuando regresó a Israel junto a su madre y su abuela en el primero de los cuatro días de intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

Las imágenes publicadas por el Centro Médico Infantil Schneider mostraron a Ohad corriendo por un pasillo del hospital directamente hacia los brazos de su padre, en un emotivo reencuentro después de 49 días.

Los cuatro niños liberados el viernes se encuentran en relativamente buenas condiciones, dijo a los periodistas Gilat Livni, director de pediatría del centro. Algunos hablaron de lo que habían pasado, dijo, pero se negó a dar más detalles.

“Compartieron experiencias, estuvimos con ellos hasta altas horas de la noche y fue interesante, perturbador y conmovedor”, dijo Livni.

Mientras tanto, más familiares de Ohad están ansiosos por reunirse con él. “Estoy esperando ver a Ohad y no puedo esperar para darle su cubo de Rubik, que sé que le encantaba y que probablemente lo extrañaba mucho”, dijo su prima Roni Haviv, de 27 años, mientras miraba imágenes de Ohad, con una gorra de béisbol de Spiderman, cuando era entregado por combatientes de Hamas al personal de la Cruz Roja. “Eso es lo primero que lleva a todas partes”, añadió.

Ohad Monder, junto a su padre, su hermano y otros familares, en el hospital Schneider Children's Medical Cen

Fotografías difundidas por el hospital mostraban después a Ohad jugando con un cubo de Rubik y haciendo burbujas.

El padre de Ohad dijo que la madre del niño, Keren, de 54 años, y su abuela Ruth, de 78, estaban bien y saludables. Pero el abuelo de Ohad, Avraham Munder, de 78 años, sigue secuestrado en Gaza.

“El sueño se hizo realidad”

Raz Asher, de cuatro años, fue otra de las niñas liberadas el viernes junto a su hermana de dos años, Aviv, y su madre, Doron.

Sentada en los brazos de su padre, Yoni Katz Asher, en una cama del hospital, le dijo: “Soñé que volvíamos a casa”. “Ahora el sueño se hizo realidad”, le respondió Yoni.

“Nos iremos a casa pronto”, le dijo el padre a la pequeña, según muestran las imágenes publicadas por el Centro Médico Infantil Schneider.

Yoni Asher se había quedado en casa, en el centro de Israel, aquel fatídico 7 de octubre, cuando su esposa llevó a las dos niñas a visitar a su abuela en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza. Cuando ocurrió el ataque, perdió el contacto telefónico con su esposa. Más tarde vio un video en las redes sociales de ella y sus dos hijas siendo llevadas a Gaza en un vehículo, rodeadas de hombres armados, y su desesperación fue total.

“Estoy feliz de haber recibido a mi familia de regreso, se me permite sentir alegría y derramar una lágrima. Eso es algo humano”, señaló a los medios Yoni Katz Asher. “Pero no lo celebraré, no lo celebraré hasta que el último de los rehenes regrese a casa”.

“Quiero enfatizar que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestras hermanas, están actualmente en cautiverio. Hay personas cuyos corazones están destrozados en este momento, y quiero asegurarme de que todos los rehenes, hasta el último, regresará a casa”, afirmó.

Reencuentro con la abuela

La cuarta niña liberada es Amelia Aloni, quien regresó a su país junto a su madre, Danielle.

“Amelia Aloni, de 6 años, y su madre Danielle regresaron anoche a Israel. El primer encuentro con la abuela de Amelia y los familiares no dejó ningún ojo seco”, dice el texto que acompaña una foto difundida por el hospital.

Amelia y Danielle también fueron secuestradas en el kibutz Nir Oz, donde estaban visitando a la hermana de Danielle, Sharon Aloni Cunio, y su familia, todos con ciudadanía argentina.

Sharon, de 33 años, junto a su marido David Cunio, de 34, y sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, siguen cautivos de Hamas.

Amelia Aloni, de seis años, y su madre, Danielle, en el Centro Médico Infantil Schneider, Israel, el sábado 25 de noviembre de 2023 Schneider Children's Medical Cen

Tregua y negociaciones

Los líderes israelíes han prometido que liberarían al resto de los rehenes mientras el ejército lleva a cabo una invasión de Gaza lanzada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, que mató a unas 1200 personas, según un recuento israelí. Los 13 rehenes israelíes liberados estaban entre unas 240 personas secuestradas por los terroristas ese día.

Además de los rehenes israelíes, 10 tailandeses y un filipino, que fueron tomados cautivos al mismo tiempo, también fueron liberados en virtud de un acuerdo separado, dijeron los mediadores qataríes.

Después de su liberación, los rehenes se sometieron a controles médicos iniciales y fueron llevados para reunirse con sus familias.

“Todos hemos esperado ansiosamente su regreso y estamos eufóricos de ver el día en que volverán a casa con nosotros”, dijo Yosef Mendelovich, director asociado del Ministerio de Salud.

Il momento in cui Hamas consegna gli ostaggi alla Croce Rossa. pic.twitter.com/RBqpQhL8aD — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) November 24, 2023

Se espera que el resto de un grupo de al menos 50 rehenes israelíes que serán intercambiados en virtud de un acuerdo negociado por Qatar sea liberado en los próximos días y se podrían agregar más rehenes si se extiende el acuerdo de tregua.

Fuentes de seguridad egipcias dijeron que habían recibido los nombres de 14 mujeres y niños israelíes de Hamas que serían liberados el sábado y estaban esperando más detalles sobre cuándo serían entregados los rehenes a las autoridades egipcias.

La ofensiva israelí como represalia al ataque de Hamas mató a unos 14.000 palestinos en Gaza, según las autoridades médicas de la Franja, gobernada por Hamas.

Por el momento, los rehenes se mantienen alejados de los medios de comunicación mientras se evalúa su estado y, para aquellos cuyos familiares no han regresado a casa, la espera continúa en un torbellino de sentimientos encontrados.

“Son emociones encontradas”, dijo Shelly Shem Tov, la madre de Omer Shem Tov, de 21 años, que había asistido a un festival de danza al aire libre que fue objeto del ataque y que estaba entre los tomados como rehenes. No estaba entre los liberados el viernes.

“Estoy emocionada por las familias que hoy van a abrazar a sus seres queridos. Estoy celosa. Y estoy triste. Sobre todo triste porque Omer todavía no regresa a casa”, dijo en una entrevista con el Canal 12 de Israel.

Agencia Reuters

LA NACION