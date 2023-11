escuchar

Danielle y Emilia Aloni fueron a pasar el fin de semana del 7 de octubre junto a su familia que vivía en el kibutz Nir Oz, cerca de la Franja de Gaza. Allí estaban junto a los argentinos-israelíes Cunio-Aloni, cuando terroristas de Hamas entraron a la comunidad y mataron y secuestraron a decenas de personas.

Danielle Aloni, una israelí de 45 años, fue secuestrada junto a su hija Emilia, de cinco años, su hermana, Sharon Aloni Cunio, su cuñada, David Cunio, y sus dos sobrinas mellizas –también argentinas-, Yuli y Emma, también de cinco años.

Danielle y Emilia Aloni están entre los rehenes liberados este viernes por Hamas, que ya están de vuelta en Israel. Sus familiares argentinos siguen en cuativerio.

Esta semana, en una entrevista con LA NACION, Moran Aloni -hermano de Danielle y Sharon- manifestó su bronca por la situación y su escepticismo frente a las liberaciones.

“¿Cómo te sentirías después de semanas de negociaciones? No me hace sentir mejor esto, porque venimos escuchando este tipo de noticias, que sí, que no, desde hace semanas... Es como estar en una montaña rusa, oscilando entre el optimismo de que los van a liberar y la desesperación porque no sabemos nada”, lamentó el pasado domingo en un Zoom desde su casa de Rejovot, al sur de Tel Aviv. “Hasta que no veamos de nuevo a nuestros familiares, no nos vamos a sentir mejor”, aseguró.

En la entrevista, Aloni expresó que “no habrá ninguna victoria militar de Israel si el Estado no logra que vuelvan nuestras familias”. “Netanyahu no podrá flamear la bandera israelí de la victoria si no habrán regresado las familias”, insistió.

Danielle Aloni es una de las tres mujeres que protagonizaron un video difundido por Hamas en el que exigían al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acepte un intercambio de rehenes y prisioneros. En Israel y otros países se mostraron apenas una captura del video -y no la grabación completa- por considerar que eran afirmaciones impuestas por el grupo islamista.

En el video, su hermano vio a Danielle -que aparece en el medio- “mucho más flaca”. “Pero lo importante es que también vi que ese enojo era real, que estaba enojada por estar ahí desde hace tanto tiempo... Y como estar enojado requiere de energía, mi esperanza es que no ha sido quebrada en el espíritu y si es así, es porque está con su hija”, dijo a LA NACION.

Trece israelíes, diez tailandeses y uno filipino que habían sido secuestrados por Hamas durante su asalto a Israel el pasado 7 de octubre fueron liberados este viernes en el marco de un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista, en el que participó también Qatar, Egipto y Estados Unidos. Como contraparte, 39 palestinos fueron liberados de cárceles israelíes, en el primero de los cuatro días de tregua pactados.

El primer grupo de israelíes liberados está integrado por cuatro niños de entre dos y nueve años y seis mujeres mayores de 70 años. Además, ocho de los 13 rehenes liberados pertenecen a tres grupos familiares.

LA NACION